“¡Pongan atención! Este chaleco cuando yo hablo, cuando canto se siente la música como la tuba y el acordeón. Está conectado a la consola del Grupo Firme y esta noche contamos con 50 personas que son sordas, un aplauso”, dijo ante los asistentes.

“De esta manera les digo: Muchas gracias”, haciendo una seña con la mano, con un lenguaje inclusivo.

“Con este chaleco siente la música... No sé cómo explicarlo, pero está bien perro el pin... chaleco. Me gusta ser de los primeros en hacerlo”, añadió para comenzar a cantar Yo ya no vuelvo contigo.