$!Va Grace Guillén ‘duro y contra ellos’ con su nuevo sencillo

“Con este tema le estoy diciendo a los hombres que no son indispensables, además de catalogarlo como el peor de mis amores, así alzo la voz para decirle a las mujeres, que no se queden calladas, que les digan sus verdades a los hombres tóxicos, ahora sí que voy duro y contra ellos”, señaló Guillén.

“Disfruto mucho cantar en este género, me encanta, es muy sabroso, y esto lo disfrutaba sobre el escenario, y ahí me quedé, es lo mío, porque lo he escuchado desde que nací”.

Su deseo de triunfar en la música, la llevó a participar en La Voz México 2020, formando parte del Team Belinda, un sueño cumplido para ella, al representar una importante plataforma de proyección para ella, aunque lamentablemente sólo grabó tres programas.

“Yo la pasé muy bien, disfruté mi paso por aquí, y La Voz fue un parteaguas, porque gracias a ello, la oficina Alta Entertaiment me vieron, me buscaron, invitándome a un proyecto a Monterrey, y así me fui, a ojo cerrado, y después de conocerlos y ver de qué se trataba me encantó, y ellos son mi nueva familia musical, creando con ellos música y videos oficiales”.