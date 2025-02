Vibra el Super Bowl con Kendrick Lamar

Kendrick Lamar llegó al Super Bowl celebrado en Nueva Orleans, para hacer vibrar al público con su show el medio tiempo del partido entre Eagles y Chiefs.

Lamar deleitó al público en la casa de los Saints con sus éxitos, entre ellos Be Humble, Peekaboo y Not like us, entre otros.

El ganador de 22 premios Grammy arrancó el espectáculo sobre un coche negro, bailarines cuyo vestuario en colores rojo, azul y blanco, representaron la bandera de Estados Unidos.