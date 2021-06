$!Vicente Fernández Jr reapare con un cambio de aspecto radical

La gran ausente en estas imágenes fue su novia Mariana González. Vicente Fernández Jr. aún no ha lanzado un comunicado oficial respecto a su repentina desaparición.

La primera especulación que se hizo respecto a su ausencia fue el 12 de abril, pues el cantante se había mantenido alejado de las redes sociales, la hicieron los conductores del programa Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, dijeron que el artista llevaba 22 días internado por su adicción a las apuestas. Un día después de estas declaraciones, Mariana González, pareja del intérprete, negó que se encontrara internado.

Todo está bien. Son especulaciones. No inventen, nada que ver”, declaró la conocida como “Kim Kardashian mexicana” a través de su cuenta oficial de Instagram, pero unas semanas después de su comentario el rumor volvió a cobrar fuerza.

El periodista Marco Antonio Silva aseguró en su canal de YouTube que el miembro de la dinastía Fernández se encontraba internado por sus problemas de ludopatía. “Dicen muchas personas que sí está recluido porque es ludópata porque le gusta desperdiciar mucho dinero en los juegos”.

“Algunas personas habían apuntado que era por problemas de drogas y alcohol, pero no tiene ninguno de estos dos problemas. Él más bien está en el rollo del juego”.

El comunicador también mencionó que estos problemas comenzaron desde que Fernández Jr. mantuvo una relación con la periodista Mara Patricia Castañeda.

José Joel fue quien añadió otra de las teorías con sus declaraciones por la ausencia pública del cantante, pues aseguró que lo último que supo el partido conservador fue que Fernández “tuvo roces con alguien que le quería hacer daño”.

“No sé nada, me quedé en lo mismo, lo estábamos esperando y la verdad es que me estoy enterando por ustedes que ya no llegó, no sabemos si esté por llegar. Lo único que sabemos es que tuvo un roce con alguien que le quiso hacer daño. Pero ojalá se encuentre bien”, dijo el hijo de José José.

De acuerdo la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, Vicente Fernández Jr. salió del país por un supuesto conflicto con autoridades,

En la transmisión del matutino Sale el Sol, la presentadora reveló que una amistad cercana al hijo de Vicente Fernández le confesó que el cantante tiene presuntos problemas con la Secretaría de Marina (SEMAR) por falta de pagos de un terreno del que es dueño en Puerto Vallarta.

La versión de que el cantante dejó el país fue confirmada por su novia, Mariana González, al periodista Eliud Arce, quien es el corresponsal de Grupo Imagen en Guadalajara, según informó en el espacio televisivo.