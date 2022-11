Will Smith se pierde encuentro con sus fans tras dar positivo a Covid-19

Will Smith extrañó a sus fanáticos después de dar positivo a Covid-19. El actor de 54 años de edad estaba ansioso por visitar a sus fans después de la proyección de su última película Emancipation, pero terminó encontrándose con ellos a través en un enlace de video después de descubrir que se había contagiado de Coronavirus.

Smith compartió un videoclip en el que gritaba exageradamente mientras frotaba sus fosas nasales.

El metraje está subtitulado y decía: ‘Me estaba preparando para sorprender a una audiencia que acababa de ver Emancipation’.

Después, el actor en una videollamada le dijo a la audiencia: ‘Di positivo a Covid-19, hice que hicieran la prueba una y otra vez, así que definitivamente soy positivo’, de acuerdo a Quién.

El actor de ‘King Richard’ bromeó en el pie de foto de su publicación:

‘Recuerdo de cuando me volví viral’.

Recientemente se reveló que Will Smith, quien interpreta a un hombre que escapa de la esclavitud en Emancipation había pagado personalmente a los extras que hacían de cadáveres en la película.

El director de la cinta, Antoine Fuqua, elogió al actor como la persona más amable que jamás haya conocido y admitió que había sido un placer trabajar con él.

‘Fue amable con todos en el set. Will iba y abrazaba y estrechaba la mano; teníamos más de 300 extras y militares. Es divertido. Es divertido. Teníamos ciertos extras que eran los cadáveres en las tumbas, y él les daba dinero por acostarse allí con ese calor de más de 100 grados. Solo tengo cosas increíbles que decir sobre Will Smith, de verdad. Puedes preguntarle a cualquiera que haya trabajado en la película, te dirán lo mismo. La persona más amable que he conocido en mi vida’, declaró el director.

Esta cinta fue filmada antes que de Will Smith golpeara a Chris Rock, después de que el comediante hiciera una broma sobre su esposa Jada Pinkett Smith de los Oscar de este año.

Fuqua defendió la decisión de estrenar la película, describiendo el proyecto en su conjunto como ‘más importante que un mal momento’ y señalan que nunca hubo una conversación ‘sobre que la película no se estrenaría’.