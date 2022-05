$!Yuri confiesa quiénes son las posibles artistas que la interprentarán en su bioserie

Tras ser cuestionada por esta situación, Yuri confesó: “Las dos son divinas, las dos están bellas, mucho más lindas que yo. Me encantaría, cualquiera de ellas dos, bueno en diferentes etapas, porque Fernanda es un poco más madurita que Anahí, pero las dos son divinas”, subrayó.

Asimismo, Yuri puntualizó que esperaría la aprobación de su productor para poder invitar a las artistas al llamado para las grabaciones de la serie: “Si me dice que sí el productor, claro que les hablaría con mucho gusto”, pues aseguró que no teme el realizarles la propuesta ella misma: “No tengo ningún tapujo de decir: ’Ay no que le hable tal’, ay ¿Por qué no? Si son compañeras, son artistas, son hermosas, son exitosas”, describió ante las cámaras.

Por otro lado, la ex couch de La Voz México reveló que pronto dará lectura al primer acercamiento de lo que será su bioserie: “Estamos leyendo, dentro de dos semanas, el primer borrador del primer capítulo y ya me dijo el productor, y yo creo que el año que viene ya se hará”, mencionó.

Tras estas declaraciones, la también presentadora de televisión señaló que, luego de la terrible inseguridad que vive el país aunado de su desafortunada vivencia en un posible secuestro, ha tomado en consideración mudarse a otro sitió fuera de México:

“Obviamente, yo no quiero dejar México, pero si las cosas se ponen feas referente a los hijos, las niñas que están desapareciendo, a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho por mi hija, porque el día de mañana va a tener que vivir encerrada, pues no”, destacó la cantante mexicana.