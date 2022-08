Yuridia y Joss Favela cantan canción de Chalino Sánchez y se vuelven tendencia

Rápidamente miles de videos se compartieron en Tik Tok y Twitter de esta nueva colaboración que está dando mucho de qué hablar, y con la que reafirman una fuerte amistad que nació entre ellos.

“Ojalá Todos tuvieran un Yoselito en sus vidas @jossfavela para que supieran lo que es la felicidad de verdad. Que tata Dios te bendiga amigo Gracias por cantar este rolononón conmigo y todas las otras rolas que cantaste conmigo pero que nadie escuchó jaajajajaja te quiero de aquí a la luna”, escribió Yuridia en sus redes sociales al término de su interpretación.

Esta no es la primera canción que interpreta Yuridia en el escenario de La Voz, pues además de un par de éxitos propios, la semana pasada presentó su nuevo sencillo junto a Banda MS, se trata de la canción ¿Y que tal si funciona?, un tema compuesto por Horacio Palencia y Geovani Cabrera.

Este dueto se encuentra en el top 3 de tendencias de Youtube, y en siete días alcanzó los 3 millones y medio de reproducciones, lo que lo convierte en un de los duetos más exitosos del momento.

Este tema junto a la agrupación que dirige Sergio Lizárraga, forma parte del disco de regional mexicano que le produjo Edén Muñoz a la ex académica. junto al ex integrante de Calibre 50, también colaboró en la presentación de su tercer sencillo "Me hace tanto bien".