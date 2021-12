A Grecia García le ilusiona ser Reina del Carnaval de Mazatlán y ayudar a los más vulnerables

“He participado en varios concursos y tuve la fortuna de ser la Reina de la Canaco en el 2018, siempre me ha gustado y tuve la oportunidad de tener mi primer concurso a los 15 años y de ahí tuve mi primera pasarela y me encantó; me gusta todo lo que tenga que ver con el concurso de belleza. De hecho, ya me había estado preparando para el Carnaval, ya había esperado varios años y hasta hoy se me presentó la oportunidad y voy a aprovecharla”.

Entre sus hobbies está patinar, ir al cine y disfrutar del tiempo con su familia.

“El Carnaval para mí es muy importante, desde niña tengo esa ilusión de ser Reina del Carnaval, desde niña vi a muchas reinas pasar en su carrozas y ver cómo se disfrutaba el desfile y toda su fiesta, todo me gusta de la fiesta, el desfile, las coronaciones, todo”, apuntó.

Su inspiración, aseguró, ha sido su mamá, Bertha Hilda Guerra, quien en su juventud fue reina de una colonia.

“Creo que ya lo traigo eso de concursar de mi mamá, ella me platicó que cuando joven participó en el Carnaval, antes hacían reinados de colonias y ella fue una de esas, pero no recuerdo de cuál, le tocó desfilar, también había un concurso de Chica Disco y cosas así; tengo el total apoyo de mis padres, creo que desde ahí ya traigo esto de ser parte de la historia”.

“También me inspira Brianda Lizárraga, ya que es una mujer que transmite mucha alegría, positivismo y entrega, para mí es una digna representante, ya que la Reina del Carnaval debe de contar con esas características”, apuntó.

De ser electa, compartió, que le gustaría ser recordada como una mujer perseverante que lucha por sus sueños, además de buscar ayudar a los adultos mayores.

“De ser electa me gustaría que me recordaran como una mujer perseverante, que lucha por sus sueños, que inspiré a las demás niñas a lograr sus objetivos y metas. Una mujer humilde, integrantes de una familia tradicional, que creyó en sí misma. Entre mis planes de ser electa está crear campañas en busca de ayudar a los más necesitados, en mi caso, a personas de la tercera edad, ya que me parecen que son los más vulnerables”.

“Es difícil que haya un tipo de apoyo para ellos, algunos de ellos son abandonados por sus hijos, yo siempre que tengo la oportunidad de ayudarlos lo hago. Me llenaría el corazón de alegría el poder realizarlo, todo en busca de recibir de ellos una sonrisa y que sepan que no son olvidados”.

Perfil

Grecia García Guerra

23 años

Estudia Ciencias de la Educación

Padres: Bertha Hilda Guerra y Ramiro García

Hermanos: Jason García

Color de campaña: Rojo