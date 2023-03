En la ponencia la funcionaria comentó que desde 1953, cuando a nivel federal la mujer pudo ejercer su voto, la lucha por la paridad de género ha sido constante en todos los niveles.

Aseguró que ser funcionario conlleva una responsabilidad, ya que cada movimiento o decisión debe estar apegado a la ley.

“Actualmente como oficial del Registro Público de la Propiedad, también son retos con los que me estoy enfrentado, pero lo más importante es como la mujer romper algunos obstáculos, como mamá, como esposa, o como una mujer que tiene una serie de compromisos, y que además tiene que atender y hacer su trabajo y hacerlo bien, al final de cuentas no solo las mujeres si no también los hombres el trabajo como servidor publico conlleva responsabilidad, tenemos que cumplir cabalmente las leyes, los reglamentos, y si no los cumplimos hay consecuencias, y lo estamos viendo, no es como antes que no pasaba nada, ahora ya pasa, entonces, hay una mayor obligación de hacer las cosas y hacerlas bien”, apuntó.

Al final, la funcionaria recibió un reconocimiento de Jesús Antonio Castillo, presidente del Colegio de Abogados Marco Antonio Arroyo Cambero y se tomó la fotografía del recuerdo con sus compañeros.