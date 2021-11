Al son de Navolato

“El liderazgo, si no se demuestra desde lo más simple, será muy difícil que se demuestre en lo complejo”... SUMAN ESFUERZOS... La base de Cruz Roja en Altata abrió nuevamente sus puertas con un equipo de socorro que podrá atender muchas emergencias que pueden salvar vidas, de hecho, el día de la inauguración, Quirino Ordaz Coppel, otrora Gobernador de la entidad dijo que ya había prestado ayuda a una persona infartada un día antes del corte de listón inaugural. Este logro reunió a muchas personas, que, de una forma u otra, contribuyeron en la apertura de Cruz Roja. Esta cuenta con un equipo de auxilio, todo nuevo, al interior del edificio, con dos ambulancias, una motocicleta y un vehículo utilitario, todo nuevo. Un personal humano capacitado y listo para atender las 24 horas, todos los días de la semana. Este logro impulsado desde el ámbito ciudadano dará seguridad a los que habitan Altata y sus alrededores, pero también lo hará para el turismo que cada vez se incrementa y dar garantía de auxilio, sin duda, da garantía de ser un destino con responsabilidad social. Hoy le toca a la población de la localidad estar organizados para sostenerla y hacer equipo con los entes gubernamentales de manera que todos pongan una parte para mantener la operación de la misma. Se cubrió una urgente necesidad que no deben perder. Esta gran obra social viene de una triste historia y que la familia De Nicolás Machado dio un giro digno de admirarse, hacer un final plausible, una obra que ayudará a muchos. Felicitaciones a todos los involucrados y al impulsor de este proyecto hecho realidad, José Ignacio de Nicolás... FUTBOLISTA NAVOLATENSE... Uriel Higuera Pérez fue seleccionado por las fuerzas básicas del equipo Dorados y asistirá a la concentración denominada Mundialito 2021 a realizarse en España y Francia, donde podrá mostrar el talento en la cancha, con posibilidades de nuevos caminos en el balompié. Mucho éxito... EXATLÓN MX... Briseida Acosta sigue haciendo un trabajo arduo en el equipo rojo del que es parte en el programa de TV Azteca denominado Exatlón MX. La navolatese cada vez gana más fans al estar conquistando retos para el equipo del que es parte mostrando siempre ese nivel de campeona que ha consolidado en el tae kwon do... MODELOS NAVOLATENSES... Las técnicas de modelaje, para hombres y mujeres en diversas edades nuevamente serán enseñadas por uno de los que saben en esta disciplina, Víctor Hugo Cháidez. Hace unos días compartió cursos y una pasarela que planea realizar en próximos días apoyado con tiendas de moda en la localidad. Recordemos que Víctor Hugo está detrás de muchos logros de modelaje y belleza varonil, femenil e infantil, como niña fantasía y talento. Hoy, reinventado, apoya nuevos talentos que buscan coronas en concursos nacionales e internaciones sin dejar atrás su escuela de formación en varios municipios de la entidad, entre ellos el nuestro... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Eross Acosta, Edrulfo Montoya, Carlos González, Martha García, Lizbeth López Urías, Juan Uraga, Alma Rosa Quintero, Carlos Plata, Diego Hernández Bolaños, Luis Alberto Godoy, Orlando Rivera, Rosalía Morachis, Mely Yamaguchi, Cristo Avendaño y Cristino López. Hoy cumple años Yennie Villegas y mañana lo harán Salvador Gallegos y Verenice López. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Entró en funciones el nuevo gabinete presidido por Margoth Urrera, la primera mujer que gana la elección a la presidencia municipal. Hay muchas expectativas de su gobierno que con su toque femenino puede ayudar a reconstruir muchos temas que estamos padeciendo y haciendo crisis, como el agua o los servicios públicos. Mucho éxito para Margoth y para el Gobernador Rubén Rocha Moya, ocupamos que a Navolato le vaya mejor... Por cierto, en el gabinete estatal figuran dos navolatenses en cargos importantes para la entidad, Jaime Montes a la Secretaría de Agricultura y Sthefany Rea Reatiga como subsecretaria de Bienestar... Por el lado del PAN, en la búsqueda de la dirigencia estatal, la navolatense Verónica Montaño Cisneros continúa su recorrido por los filiales del blanquiazul para sumar adeptos que la lleven alcanzar la presidencia estatal... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores, por el momento me despido, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 667 759 8111 en nuestra redacción Gente vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twtter @jesvanpal. Hasta la próxima semana, Dios mediante.