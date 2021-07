Al son de Navolato

“Muchas personas pueden vivir en el recuerdo, pero no en el corazón” ... ROTARIOS NAVOLATO... Recientemente se llevó a cabo el cambio de mesa directiva del club rotario Navolato para el período 2021-2022 que presidirá Juan Carlos Cabrera Gastélum por lo cual se hizo la toma de protesta a él y a su nueva directiva. En el protocolo, quien aquí escribe, como presidente saliente, agradecí el apoyo de empresarios, integrantes de la mesa directiva saliente, socios y damas rotarianas, para poder lograr algunas acciones por el bien de la comunidad, principalmente en Las Aguamitas y en la sindicatura de Villa Ángel Flores, La Palma. Por su parte, el presidente entrante expresó tener el interés de trabajar por el bien común de la población, apoyado por su esposa Lupita Gutiérrez, y de todos los que conforman la familia rotaria. Se hizo la imposición de botones a la nueva mesa directiva y Juan Carlos cerró con el campanazo de clausura de su primera sesión, ahora dentro del nuevo distrito rotario 4100. El evento fue presencial y se hizo cuidando todos los protocolos de salud. Entre los invitados al acto estuvo el también recién nombrado presidente del club de leones Navolato A.C. Antonio Mora y su esposa, Angélica Bueno. Los invitados saborearon una rica cena, postre y amena charla. El mejor de los éxitos para la nueva directiva y para su presidente Juan Carlos Cabrera Gastélum... CONCEPTOS MODELS... Víctor Hugo Cháidez hizo una presentación de algunos de los modelos que son parte de su marca y que mostraron avances para alcanzar la representación de Sinaloa en eventos nacionales e internacionales próximos a realizarse. En esta pasarela desfilaron Isaac Robles, Martín Wong, Jesús Galván, Ángel Cabrera, José María Pérez, José Luis Salazar y Marcos Beltrán, quienes recibieron recomendaciones y calificaciones de su participación por quienes representan algunos concursos en la entidad y que buscan encontrar quiénes habrán de representar las marcas. También estuvieron en la presentación las reinas Kipcya Lorenya Valle Sauceda, Miss Teen Navolato 2021 y Mercedes Vázquez Borboa, candidata designada y ambas participaran en el concurso miss Teen Universe Sinaloa 2021 ... NOTICIA VIRAL... Hace unos días el nombre de Navolato se hizo viral ya que dos delfines quedaron atrapados en un canal de riego ubicado en la sindicatura de Sataya, pero en esta ocasión, los animales tuvieron la fortuna de ser rescatados por un gran equipo humano, lidereado por Arturo Islas Allende, el biólogo Júnior López, personal de protección civil de Navolato y profesionales del cuidado animal del zoológico de Culiacán y ambientalistas como el joven empresario Amado Zazueta. Las trasmisiones en vivo por Arturo Islas Allende permitieron ver lo complicado de un rescate acuático de estas especies que afortunadamente quedaron libres en el mar que da en la comunidad de El Castillo. Felicitaciones a todos los involucrados... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana queremos felicitar a los que están cumpliendo años como es el caso de Martín Parra, Rolando Medina, Jacqueline Villarreal, Ismael López, Jariclea Seamanduras, Héctor Bojórquez y Eva Moraila. Hoy cumple años César Cabrera, para todos, mis mejores deseos... CONTRAEN NUPCIAS... Juan Francisco Gastélum y Diana Corrales contrajeron matrimonio civil en una ceremonia a la que se dieron cita familiares y amigos para acompañarlos en este paso tan importante. Como testigos de honor fungieron Blanca Villalobos, Filiberto Gastélum, Dolores Juárez y Humberto Inzunza. Después de escuchar la epístola de Melchor Ocampo, los esposos recibieron de los presentes felicitaciones y buenos deseos. La recepción se hizo al aire libre, con la precaución correspondiente y con un gran ambiente musical para los invitados. Vaya desde aquí una afectuosa felicitación para los ahora marido y mujer... CUIDANDONOS PERMANENTEMENTE... La situación de la pandemia por el alto número de contagios registrados en el municipio ha hecho a todos volver a tener el miedo natural que se había olvidado, porque el mes pasado muchos no se acordaban o hacía como que no pasaba nada pero ahora que hay aumento, además de los números de enfermos, aumenta el miedo y lo que no debemos dejar de hacer es la precaución, cuidarnos como marcan las reglas de salud... DESPEDIDA SEMANAL...Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal hasta la próxima semana Dios mediante.