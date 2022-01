Al Son de Navolato

“Hay que aprender a dejar ir aquello que no es bueno para nosotros”... NAVOLATO VOY... La agenda para los trabajos que buscan sumar con las autoridades en turno en muchos temas para el desarrollo sustentable del municipio se programa. Ya se han dado algunos acercamientos entre las partes, siempre buscando coadyuvar con el ayuntamiento y por parte de A Navoato voy, través de un consejo ciudadano y uno empresarial, que sumados, quieren ayudar al desarrollo del municipio. Carlos Hermosillo, director de dicho programa está ultimando algunos detalles que permitirán emprender las acciones pertinentes y sumar al consejo en temas de interés público, de mucho beneficio a la población en general... VILLA JUÁREZ... La sindicatura más grande del municipio y por ende, con más población, más que la misma alcaldía según el último censo del INEGI, también busca mantener a Cruz Roja de forma permanente, las 24 horas del día, todos los días de la semana. Un grupo de empresarios, que tiene intereses fincados en esta zona y que gusta de sumarse en ayudar, participa con el patronato de dicha comunidad, buscando cómo recaudar los montos necesarios para ello. No es un trabajo fácil sostener los trabajos de dicha institución ni de bomberos, no solo en Navolato, sino en todo el país. Una gran parte de la población tiene la idea que se reciben muchos recursos públicos cosa que no es así, muchos otros están en la idea que los que tienen mucho dinero deben dar y otros que también pueden dar, no lo hacen y al final, dan los menos y con eso, no alcanza. El reto para los habitantes los que habitan Villa Juárez, agricultores y empresarios es sumar esfuerzos por lograr tener la institución lista para una emergencia, que no tiene ni hora ni día y para lograrlo, ocupará no solo la voluntad sino una aportación económica de cada una de las partes. Sostener las instituciones en mención no es cosa menor y ocupa de muchos para lograrlos. Ojalá pues se cristalice pronto dicho objetivo, por lo pronto, con muchas ganas siguen trabajando al igual que se hace en otras partes... COMPETENCIA INTERNACIONAL... José Luis Salazar, ganador del concurso nacional Mr. International 2021 sigue con los preparativos para representar dignamente a nuestro país en la competencia internacional que se desarrollará en el último trimestre del presente año. Si bien es cierto que la pandemia no facilita todo, él, tampoco ha dejado de seguir con los estudios y ejercicios indicados para alcanzar los objetivos que necesita. Ya algunos empresarios se suman para ayudarle al joven navolatense que sigue firme en hacer un gran papel... FELIZ CUMPLEAÑOS... Quiero felicitar a los que cumplen años como es el caso de Alfredo Villegas Arreola, Víctor Hugo Chaidez, Mercedes García, Alberto Medina, Ana Hermosillo, Jorge Urías, Pricela Berrelleza y Magui Barrón. Hoy cumplen años Carlos Quevedo, Mariana Burgueño e Ignacio Hernández, para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Después de la visita de nuestro gobernador Rubén Rocha Moya, otros funcionarios de primer nivel se han hecho presentes en Navolato, entre ellos Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del sistema DIF Sinaloa, Javier Gaxiola Coppel, secretario de economía, entre otros. Margoth Urrea, alcaldesa del municipio, desarrolla líneas acción que traigan mejoras a la población... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.