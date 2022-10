Al Son de Navolato

“El uso de las redes sociales ha arruinado la capacidad de atención del ser humano”... CAMPEÓN NAVOLATENSE... A partir de hoy y hasta el 23 de octbre, Paúl Morales participa en el Campeonato Mundial de United World Wrestling de la Sub 23 a celebrarse en Pontevedra, España. Paúl va con mucha técnica para hacer un gran papel en su competencia, la lucha libre. Tiene años logran medallas, mucha práctica, disciplina y desarrollando habilidades para poner en práctica al momento de estar en la pelea por el primer lugar, y traer la medalla de oro para Sinaloa y nuestro país. A su lado, su tío y entrenador Orestes Pineda, hará lo propio buscando que Paúl siga manteniendo su nivel de campeón en este torneo. El mejor de los éxitos... REPRESENTANDO MÉXICO... José Luis Salazar hoy vuela a Panamá representando también a nuestro país en busca de traer el primer lugar en el certamen de belleza masculina Mister Universe Internacional 2022. Jóvenes de Puerto Rico, Panamá, Nicaragua, Colombia, South África, Costa Rica, España, entre otros. Todos en busca de obtener el primer lugar, pero principalmente, hacer un buen papel en esta plataforma internacional a donde se dan cita las mejores marcas de moda, pasarela y fotografía buscando nuevos rostros para portadas de revistas, spots de televisión y pasarelas internacionales. Es pues, para José Luis una gran oportunidad, lleva mucho conocimiento de qué hacer en las diferentes etapas, ejercitado mental y físicamente para poner en alto el nombre de Navolato, Sinaloa y México. De hecho, en las plataformas del evento habrá cápsulas y concursos de redes por lo que habría estar al pendiente de las redes sociales del modelo. Su coach, Víctor Hugo Chaidez ha sido un promotor de preparación del joven modelo que seguro lo hará destacar. Que fluya lo mejor para José Luis... UNIVERSIDAD INDIGENA... Un logro muy importante para los habitantes de la sindicatura de Villa Juárez, abre sus puertas la primera escuela de estudios profesionales en esta comunidad, la Universidad Autónoma Indígena de México. Esta sindicatura, la más grande del municipio y la más poblada, incluso más habitantes que la alcaldía central. Cuenta con cuatro bachilleratos y cinco secundarias de influencia. La universidad en mención iniciará con la oferta educativa de cinco licenciaturas, en su inicio estarán con instalaciones prestadas en uno de los bachilleratos de la comunidad. Recordemos también que es una sindicatura con mucha afluencia de comunidades indígenas que afincan su residencia en muchos campos agrícolas y ha hecho que tenga más de 60 colonias y haya habitantes que hablan más de 18 lenguas indígenas. Hay un gran esfuerzo en esta lucha, de muchos hombres y mujeres que buscan hacer de su comunidad un mejor lugar para vivir. Sin duda de los principales promotores podemos mencionar a Jorge López Hernández y María Aurora García que junto a muchos más han hecho posible este trabajo que ayudará al desarrollo de la población local. Felicitaciones a todos los involucrados... FELICIDADES CUMPLEAÑEROS... FESTIVAL CULTURAL... Inició por Sinaloa bajo el lema de Lo nuestro, el festival cultural Sinaloa por el Instituto Sinaloense de Cultura y que llevará eventos a todos los municipios de la entidad. En el nuestro, habrá danza, teatro, sinfónicas. Ayer fue el primer evento. Mañana habrá el circo teatro en la plazuela a las 18:00 horas. La Banda Sinfónica estará el día 21 en la plazuela a las 19:00 horas. Sábado 22, en la iglesia San Francisco de Asís estará Stabat Mater, a partir de las 19:00 horas. El día 27 de este mes, Maponci, danza para todos en el palacio a partir de las 19:00 horas. Y el día 28, dentro del patio del palacio municipal, un espectáculo familiar a partir de las 19:00 horas. Así que esté pendiente, cultura, recreación totalmente gratis... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicitamos a los que celebran la vida como es el caso de Nadia Pérez, Mayra Ramírez, Melitón Jacobo, Pilar Cadena, Rocío Zamora, Aarón Hermosillo, Cecilia Félix, Carlos Castro, Juan Manuel Sainz, Ángel Torres, Reynaldo Aguerrebere, Francisco Petris Ruiz, Gaby Alarcón, Stephanie Marentes, Luis Eduardo López, Anel Acosta, Rodrigo Acosta Galaviz, Dolis Paredes, Luz María Leal, Mariana Acosta. Hoy David Omar Gastélum y Melissa Ponce. Mañana estarán de cumpleaños Rubí Ramírez, Gricelda Retamoza y Sandra Cuevas. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.