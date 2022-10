Al Son de Navolato

“A veces la felicidad depende de la calidad de tus pensamientos”... SACERDOTE NAVOLATENSE... La comunidad católica de Navolato está contenta ya que otro navolatense se ordena como sacerdote al servicio de Dios y de los creyentes. Javier Plata, junto a otros diáconos, de la iglesia católica, fue ordenado por el señor Obispo Don Jonás Guerrero en una bella ceremonia realizada en la iglesia del Espíritu Santo (conocida como iglesia del padre Cuco) en Culiacán. Acompañados por muchos sacerdotes, religiosas, católicos, familiares y amigos de los nuevos sacerdotes se dieron cita a ser testigos de este magno evento y compartir la fe en la que desarrollaran su trabajo religioso. La homilía muy emotiva y al final todos los sacerdotes ordenados recibieron felicitaciones por los asistentes. Para nuestro nuevo sacerdote, su canta misa será aquí en su tierra, Navolato. La cita es el día miércoles 12 de octubre en la iglesia San Francisco de Asís en punto de las 6 de la tarde. Seguro será un gran acto de fe que dará más fuerza a nuestro nuevo sacerdote... A LUCHAR... El campeón Paúl Baltazar Morales se alista para representar a México en el Campeonato Mundial de Luchas en la categoría Sub 23 a realizarse del 15 al 17 de octubre en Pontavendra, España. El luchador navolatense lleva el aval por parte de la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas y toda una estrategia para dar una gran pelea en busca del primer lugar para nuestro país. Junto a su entrenador y tío, Orestes, han perfeccionado las diversas formas de ataque y llevan el corazón puesto para traer el primer lugar. El ya campeón en otras competencias va fuerte y con el objetivo de ganar. Mucho éxito... NAVOLATENSES VIAJANDO... Un grupo numeroso de sinaloenses, entre ellos muchos de resientes de nuestra ciudad, están visitando Turquía y de ahí viajarán a Dubai, en una grupo que promueve Yara Rico. De los locales que están en el viaje podemos mencionar a Lavis y Ana Soto, Óscar Rico, Rocío Tamayo, Ana Esther, Rafael, Lola y Cristino López, Juliana Vega, Carmelina Sainz y Carlos Armas, entre otros. Que disfruten la estadía y feliz regreso... CONGRESO 4X4... Los días 15 y 16 de octubre se llevará a cabo el encuentro estatal de quienes practican el hobby de tener carros denominados todo terreno. Navolato será sede estatal del séptimo encuentro de quienes practican esta actividad, que si bien se divierten entre ellos, es un club, en el caso del municipio pero seguro en el resto también, de personas altruistas y que en caso de ocuparlos siempre están en la mejor disposición. Las actividades del 15 y 16 se harán en Altata, apoyados por muchos patrocinios locales y foráneos. Las rutas están trazadas y la visita a las dunas de El Tambor será una de las más atractivas... MUJERES CREATIVAS... Hace unos días se dio apertura a una carreta con productos a la venta creados por muchas mujeres de Navolato que se unen en el primer colectivo femenil. Bebidas, galletas, dulces, accesorios, productos de belleza orgánicos, de limpieza, entre muchos otros. La ubicación de este concepto es entre las calles Hidalgo y Juárez, en la esquina del mercado Hidalgo. La idea es potencializar lo que hacen pero también manda el mensaje de unión en un movimiento denominado Mujer Productiva Navolato. Mucho éxito... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso Yovana Tamayo, Yeye Inzunza, Delfi María Tamayo, Mariana Patrón, Ediel Torres, Mónica Ávila, Lilia Valdez, Fernando Osuna, Ángel Reátiga, Mariana Moraila, Margarita Sobampo, Benito Leal y Amparo Alcaraz. Hoy cumple años Laura Santiesteban, Pepe Carrillo y Anabel Bojórquez. Mañana cumplirán años Tonatiuh Castro, Paola Butterfield, Abel Acosta, Gris Quintero, María Fernanda Mendívil y Marisol López. Para todos mis mejores deseos... INTERÉS PUBLICO... La elección para definir quién presidiría el PAN en Navolato a dejar el cargo el también regidor Omar Quevedo resultó una trifulca entre los grupos asistentes, El resultado es una impugnación que sigue su curso. Alguien gana y muchos pierden... DESPEDIDA SEMANAL.. Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.