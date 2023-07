“El mundo lo cambian los que hacen, no los que se quejan”... PROYECTO EMPRENDEDOR... Hace unos días un portal de noticias compartió una entrevista con las jóvenes Alejandra Soto y Britany Esparza, ambas navolatenses y estudiantes del Tec Milenio. Ellas obtuvieron el segundo lugar a nivel nacional en un concurso promovido por Enactus, a través de dicha universidad. Enactus tiene presencia en más de 30 países y tiene por objetivo financiar proyectos estudiantiles en beneficio social. Alejandra y Britany presentaron un sazonador denominado Tasty Shrimpo, ya que con las cáscaras de camarón, después de hacerles un proceso, se permite dar sabor a diversos platillos. Con ello, buscan aportar a la economía, a la salud, al ser orgánico y por supuesto, impulsar a la comunidad pesquera de Dautillos de donde es originaria Britany. La también egresada de Conalep Navolato, de la carrera de informática, comentó en dicha entrevista, que nació la idea de este producto sinaloense, ante la contaminación y el desperdicio de esta parte del camarón. Buscan ahora la patente de dicho producto, pero ya lo distribuyen en algunos puntos de comercio local. El mejor de los éxitos para ambas...SELLO NAVOLATENSE... El pasado fin de semana, Tijuana, la frontera con más flujo entre México y Estados Unidos fue centro de un encuentro artístico de navolatenses. En un evento denominado Desde Navolato Vengo, se presentaron el grupo Cafeína Gris, el grupo Orto y el rapero Virusz y fue de un gran éxito. Como muchos saben, en esta ciudad fronteriza hay mucho sinaloense y entre ellos, centenares de radicados allá con origen de aquí, asistieron al Alameda Town Center, en Otay, todos con el sello Navolato, los artistas compartieron horas de show cautivando a nuevo público. El evento promovido por Mccarty Irish Pub, logró posicionar en la comunidad local este evento del que seguro se desprenderán otros más. Los artistas invitados disfrutaron de una noche diferente, recibiendo la ovación en sus respectivas participaciones. En redes sociales circularon imágenes y videos de lo que se vivió y aunque ya no llevaron olor a caña, el sello de Navolato va tatuado en la voz de los artistas que nos representaron. Felicidades a todos los involucrados... CRUZ ROJA... Hace unos días se llevó a cabo la celebración a los voluntarios de Cruz Roja Navolato. Una ceremonia religiosa y un evento de reconocimiento a los hombres y mujeres de diversas edades que participan en la benemérita institución, buscando estar al pendiente de las emergencias en las que todos estamos expuestos. Olga Téllez, presidenta del patronato, junto a su equipo, hicieron un evento de graduación a quienes concluyeron el curso de paramédicos y con ello, aumentar el recurso humano dispuesto en ayudar a salvar la vida de los demás. Y con el cierre de colecta, las aportaciones se siguen impulsando para fortalecerla y tener los recursos necesarios para operar todos los días del año. Tener la estación en Navolato y la base en Altata que dirige José Ignacio de Nicolás, ha permitido estar presentes en emergencias que se pone en riesgo la vida, de los lugareños y de los que visitan el municipio. Felicidades a todos los voluntarios de Cruz Roja... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Roberto Gil, Marcia Beltrán, Paola Ramos, Gilberto Plata, Magdalena Medina, David Duarte, Gisela Madrigal, Aarón García, Lina Tamayo, Milca Leticia Leyva y Mónica Ponce. Mañana lo hará Alejandro Ortiz. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... El 2024 ya está encima y los movimientos políticos de muchos que participan en diversos partidos y otros que no pero que quieren ser tomados en cuenta, andan muy movidos. Esto apenas empieza y falta la nueva directriz del PRI en lo local, los que se van. De igual forma, si se harán alianzas municipales y si los acuerdos solo se harán en lo estatal. Por lo pronto, la rumorología, que es lo que mueve la política, ya empezó... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.