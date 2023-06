“Si vas a cometer errores que sean nuevos”... ESCRITORA NAVOLATENSE... Muy feliz está Margarita Soria Gritti, maestra y doctora en pedagogía, ya que recientemente publicó en línea su primera novela, titulada “Historia de un médico excepcional” en su texto retrata la pasión por servir y la característica del amor al prójimo que muchos doctores tienen. Como todo en la vida, la lectura lleva a los obstáculos que nos pone la vida para alcanzar lo que queremos y eso se llama, experiencia y formación de vida. También muestra la importancia de no solo estar sano físicamente, sino que emocionalmente es clave en la vida y que ambas cosas debieran ser atendidas por cualquier doctor que salva vidas. Hablamos vía telefónica y la escuché emocionada porque canalizó su tiempo en un proyecto al que le traía muchas ganas. A ella y su familia los conozco desde que nací, fuimos vecinos, ellos por su casa y su negocio y yo, por estar en lo que fue la tienda deportes Villa. Me contó que el libro en forma digital lo pueden adquirir por la plataforma Amazon y está a un precio super accesible. Además de estimular la lectura puede animar a que cualquier profesión debe realizarse con pasión, en este caso la medicina. Mucho éxito para Margarita y ojalá vengas más libros por publicar. Felicidades... PEDALEA FUERTE... Rodrigo Amador cada vez más consolida a Raudor como una opción para ejercitarte a través de bicicletas de alta gama que ayuda a mantenerte sano y en onda, porque es hobby que sigue en moda. Hace unos días Rodrigo recibió un distintivo por Scott Sport México y fue gracias a ese equipo que tiene en su firma y el nivel de bicicletas que ofrece a sus clientes con una atención especial... PARA GANAR... Paúl Morales no deja de ejercitarse para ir fuerte a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en lucha grecorromana, siendo el primer sinaloense en participar en dicha categoría. Mucho éxito... NAVOLATO CANTO... Se ultiman detalles para la publicación de un compendio de 50 compositores con alrededor de 100 canciones dividida en dos partes, una enfocada a Navolato y su gente y la otra, cantando a la vida y al amor. Detrás de este cancionero están Alberto Cordero y Pablo Jaime Sainz. Se anuncia que la obra en versión PDF será gratuita y saldrá a finales de agosto en el mes de la celebración de un aniversario más de nuestro municipio. La edición impresa está programada para el 9 de noviembre en la plazuela Vicente Guerrero... NAVOLATO TURISTICO... Estrella Palacio Domínguez, Secretaria de Turismo en Sinaloa estuvo de visita en muchas de las sindicaturas de Navolato en una gira con las autoridades del municipio. En el recorrido se mostró atractivos que pueden ser utilizados para que el turismo visite San Pedro, Sataya y Juan Aldama, por mencionar algunas. Altata es una zona que se vende sola pero como hemos dicho, requiere inversión y atención a la infraestructura. Al saberse de esta visita me ha tocado escuchar a muchos navolatenses (de la alcaldía) preguntarse qué hacer para hacer atractiva la visita a la ciudad, hay muy poco visitante y por ende, poco flujo de liquidez, lo sienten los comerciantes en todos los rubros. Hay muchos lugares que no tienen atractivos naturales, pero se crean y se puede hacer siempre y cuando haya disposición de la ciudadanía organizada y del gobierno en turno. De las cosas que competen a ambas partes es la limpieza de calles, pareciera verse en ocasiones más sucia nuestra ciudad. Si bien es cierto hay que exigir que la autoridad haga su parte, también nosotros tenemos que hacer la nuestra. Por otro lado, debemos aprender a ser empáticos con lo que cada quien aporta, a veces, lejos de reconocer y apoyar, denostamos el esfuerzo de otros. Hay mucho por hacer, ojalá todos pudiéramos sumarnos con los que nos une, Navolato... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Sergio Miguel Moreno, Paulina Estolano, Emma Godoy, Emma Lucía Aragón, Daniel Borraz y Alma Rosa Balarezo. Hoy cumple años Carlos Cuevas y Saydee Ortega, mañana lo harán Elmer López y Miguel Calderón. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... En los recorridos por la entidad, la recién dirigencia del PRI en Sinaloa visitó a la militancia de Navolato. La presencia de Paola Garate y su discurso de saludo, la postura de los que se fueron y el objetivo trazado por el tricolor para el 2024 convenció a unos de quedarse, pero a muchos otros de irse. La salida empezó con Carlos López Castro, pero sabemos de otros que ya hicieron lo mismo y en próximos días se sabrá de más. Algunos ya lo dicen y solo esperan el cambio de dirigencia municipal. Al tiempo...