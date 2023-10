“Si bien es cierto que como te ven te tratan, recuerda también que como actúas te recuerdan”... PROMOCIONANDO LIBRO... Después de su gira por muchas ciudades del país, incluyendo ciudades de nuestro estado, Aylín Britzel Beltrán regresó a la Ciudad de México donde reside, satisfecha del resultado de la promoción de su libro Mi viaje sola a la playa. Hace unos días, en sus redes sociales, compartió que el libro también empieza a llegar algunas de las librerías de mayor prestigio del centro del país y, por ende, en otras librerías de provincia. Esto sin duda le dará impulso para otra ronda de presentaciones en algunos lugares de la Ciudad de México y disfrutar de este proceso... DESTACADO TRABAJO... Ante la cercanía del cambio de rectoría de la Universidad Autónoma de Occidente, la lista para suplir a la rectora de dicha institución, Sylvia Paz Díaz Camacho era de más de diez, está bajó a solo tres con posibilidades. Por buenos resultados dentro de la institución, prestigio académico y relaciones de trabajo interno y en el ámbito público entre los tres mencionados destaca el navolatense Pedro Flores Leal, quien desde hace tiempo dirigí exitosamente el área de posgrado de la escuela en mención. La junta directiva de la Universidad Autónoma de Occidente está en ese proceso de análisis, valorando de esa triada, quién asumirá los nuevos rumbos de dicha institución... BELLEZA NAVOLATENSE...Hace unos días Yuleni Lara fue coronada y ganadora del título Miss Teen Sinaloa, ahora representará a nuestro país en el concurso internacional Miss Teen Continental México, que se realizará en Puebla, del 22 al 24 de octubre. La joven navolatense se prepara arduamente para llegar con técnica y hacer que los jueces designen el voto a su favor. Las redes sociales ya promueven su belleza y el concurso para el que se prepara. El mejor de los éxitos para ella... LARGA VIDA... Esta semana la lista de cumpleañeros está integrada por Sara María Garcia, quien tuvo una gran fiesta de 15 años rodeada de sus seres queridos. También están de manteles largos Heidy Torres, Francisco de Anda, Israel Malacón Osuna, Claudia García, Carlos Iván Almaral, Yovana Tamayo, Yeye Inzunza, Delfy Tamayo, Mariana Patrón, Mónica Ávila y Ángel Reátiga. Hoy cumplen años Mariana Moraila, Rosalina Retamoza, Benito Leal, Amparo Alcaraz y Anabel Bojórquez, Mañana estarán cumpliendo años Laura Santiesteban y Pepe Carrillo. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... En la última visita a Culiacán de Claudia Sheinbaum como promotora de la continuidad de la 4ta transformación y la presentación de personajes que se incluyeron a su proyecto y por ende a Morena, un navolatense también se alió al proyecto en dicho evento masivo, donde unos fueron aplaudidos y muchos otros abucheados. En su paso por el PRI, después en el PT, y ahora en Morena, Fernando García Hernández, diputado federal, por segunda vez electo, se sumó de forma más directa al llamado movimiento de regeneración nacional, ahora posiblemente interesado a regresar a la presidencia municipal o participar por la diputación local. Pronto lo sabremos... Otro oriundo de municipio que busca la alcaldía es Jaime Montes, titular de la Secretaría de Agricultura de Gobierno del Estado, pero no por Navolato, sino por Ahome, de donde es residente desde hace muchos años, según los rumores, busca ser considerado en las encuestas de Morena para contender en el norte de Sinaloa... DESPEDIDA SEMANAL...Mis lectores por el momento me despido, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter ahora X @jesvanpal.