Al son de Navolato

Afortunadamente, en las propuestas que he sabido, promueven los candidatos a la Presidencia municipal, todos coinciden que a Navolato le urge mejorar los servicios básicos como drenaje y agua potable, inversión para la generación de empleo, desarrollo social, impulso de turismo en Altata y apoyo de mejora a las sindicaturas, entre otras líneas de acción que son fundamentales. En este ejercicio de propuestas no deben confundirse con promesas, las primeras son obras y acciones que se deben hacer, se traza la forma de ejecutarlas y se requieren, las segundas solo son obras a gran escala, pero no se sabe cómo poderlas cristalizar. Y es que es el momento ideal para que todos los que aspiran a gobernar el municipio vean que ya no hay tiempo que perder, deberá, quien gane, ser gestor permanente en el ámbito federal y estatal, un recaudador constante localmente, rodearse de servidores profesionales, capaces, de resultados. La parte de los apoyos a las familias vulnerables debe pasar de dar en ayudarles también a que generen recursos, que puedan valerse dándoles oportunidades para ello. Ocupamos espacios dignos para dar atención médica, el IMSS, el Hospital Integral y la clínica del ISSSTE deben mejorar para dar atención más amplia. Que, si bien no es tarea del próximo Alcalde, este debe ser gestor con los próximos diputados, tanto local como federal, con quien gobierne Sinaloa, la salud es un tema vital y Navolato está endeble desde hace muchos años. El próximo Gobierno municipal debe ser trasparente en sus cuentas públicas, evitar el despilfarro de sus finanzas, planear y ejecutar, no ser un gobierno de ocurrencias. Ocupamos un gobierno incluyente, un gobernante estadista para que las próximas generaciones no abandonen su tierra por mejores oportunidades, las deben tener aquí y el gobierno en turno debe hacer lo propio para lograrlo. Importante también es que haya una estructura de cabildo comprometida con la ciudadanía, no solo con quien preside el gobierno. Debe mantener el cuidado de la naturaleza que tenemos en Navolato, impulsar el crecimiento en alianzas con grupos locales no gubernamentales, atraer apoyos extranjeros, generar obra pública de calidad y desarrollar elementos que sean atractivos para los navolatenses y para que el turismo nos visite. La ciudad debe ser atendida, embellecida y, por supuesto, lo fundamental, mejorar los servicios públicos para tener todos, calidad de vida. Ocupamos generar atractivos para las nuevas generaciones, que aprendan a querer a Navolato y que busquen todos, la mejora a esta tierra. Ojalá todos los aspirantes no solo prometan por ganar el voto, ocupamos que en verdad se comprometan, el tiempo apremia y Navolato ocupa seguir creciendo, es el momento para hacerlo... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Rocío Ruiz Ornelas, Mayra Cecilia Montiel, Arturo Soto Salgado, Margarita Müller, Angélica Acosta, Rogelio Alarcón, Yadira Villalba, Rogelio Alarcón Rivas, Norma Aceves Cuevas, Helia Guzmán, Beatriz Jiménez y Arturo Soto Tanori. Hoy cumple años Tere Amador, Flérida Gastélum y Waldy Villaescusa. Mañana estará cumpliendo años Carlos Daniel Gastélum. Para todos, mis mejores deseos... IMPULSAN APERTURA... Hay un movimiento local para reabrir Canaco Navolato, el organismo empresarial que apoya en muchos temas a los filiales puede regresar al municipio, aglutinando a empresas prestadoras de ventas en productos y servicios. La idea es estar fuertes en un proyecto que represente la voz de todos y donde diversos temas puedan ser atendidos al unísono con autoridades o la población en sí. Este tipo de organismo aglutina muchos beneficios que van de la mano con compromisos de los comerciantes, al frente de la apertura está Jorge Quevedo. Recordemos que hace varios años prestó localmente los servicios y a la fecha, con más de 10 años, Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia es el organismo que concentra a muchos de los pequeños comercios locales...