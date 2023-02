“Si idealizas, volverás a equivocarte”... SIGUE ESCALANDO... Hay luchas muy difíciles y otras fáciles, pero para ambas el gladiador debe estar preparado y ese es el caso del navolatense Paúl Morales Bojórquez que logró, hace días en Oaxtepec, obtener el primer lugar y medalla de oro en el Segundo Clasificatorio Nacional 2023. Durante la competencia, nuestro representante estuvo esperando a con rival, sin embargo, por razones que se desconocen, no llegó y esta ausencia permitió el oro en lucha grecorromana en 130 kilos a Paúl. Este escaño da un avance en el ranking nacional y en el cual sigue para lograr otro objetivo en este 2023. Felicitaciones al campeón... CARNAVAL 2023... Se anuncia para Navolato, el carnaval 2023.La fiesta carnestolenda de este año dará algarabía a la ciudadanía se vestirá de colores y música alegre para hacer una gran fiesta. El anuncio de esta festividad seguro también estrenará la apertura de la calle Almada, o un tramo o todo lo que se remodela, pero la población pronto podría ya poder circular en su automóvil y si hay desfile de carros alegóricos y se opta por que el recorrido sea por la calle en mención, seguro será lucidor. Por cierto, esta fiesta es aparte de la que seguro se hará en Altata, que allá también se hace una gran festividad de carnaval y que ya se organiza y será exitosa... BOMBEROS NAVOLATO... Hace unos días este organismo cuyo objetivo es cuidar la vida e intereses de la población cumplió 20 años de conformarse legalmente constituido al estar un patronato ciudadano detrás de dicha institución. Celebrando tantos años el organismo ha tenido dos caminos que les ha permitido seguir fuerte, uno, un equipo humano capacitado con bomberos y voluntarios que están listos para atender emergencias de los navolatenses y de quienes nos visitan. Por otro lado, equipo y herramientas que son fundamentales para poder prestar el servicio para el cual está creado, proteger la vida y patrimonio de la población. El espacio físico que alberga a la estación fue gracias a la donación de Julio Apodaca Rivera y desde entonces, poco a poco ha ido mejorando con la guía de todos los que han fungido como presidentes del patronato. Hoy, después de un año complicado en los recursos para el organismo, hay un respiro y que ahora permite estar fuerte gracias al equipo que se recibió. Les comento que se presentó lo que recientemente se adquirió, camiones, quijadas de la vida y equipo de rescate personal que fortalece a la institución y asegura un mejor trabajo en lo que se hace a través de ella. Con equipo y la estrategia para poder atender las emergencias que se puedan presentar en los puntos del municipio, hoy, en estos 20 años de conformarse legalmente como patronato, la institución, así como los bomberos y voluntarios, cumplen su tarea... FELIZ CUMPLEAÑOS... Felicitamos a los que celebran la vida como es el caso Jesús Ruelas, Rosario Haro, Magui Butterfield, Dolores López, Ana Aziel Soto, Caty Montoya, Alma Gastélum, Pedro López Félix y Óscar Rojas Estrada. Mañana cumple años Sandra López Chaidez, Silvia Ahumada y Sayda Juárez. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... La vida política sigue su rumbo ante la cercanía del 2024. Muchos sin rumbo, pero buscando si en el camino se topan con una directriz, los grupos empiezan a querer conformarse para ir viendo para dónde habrán de ir. La presencia física y en redes de muchos personajes que han estado en la vida pública y otros de reciente aparición en la escena, empezará a ser mas notoria... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.