Al Son de Navolato

“Busca ser feliz y con eso ayudarás a los que te rodean”... CORE 33... Hace unos días la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa galardonó en la entidad, a empresas y prestadores de servicios con el distintivo Empresa comprometida con los Derechos Humanos, una certificación que da fe que los colaboradores cumplen con beneficios para sus colaboradores a una mejor calidad de vida basada en los derechos humanos. Entre los prestadores hay navolatenses que pasaron dicha certificación, como es el caso de Luis Enrique Bolaños Amador con SIASA. También la empresa de Miguel Miller, Agua Miller, ubicada en Culiacán. Felicitaciones por ese esfuerzo que hacen para que los colaboradores estén mejor, ojalá más empresas se vayan sumando... GALARDONAN EMPRESARIOS... Hace unos días CANACO Navolato reconoció a Juan de Dios Terrones Soto con el galardón al Empresario del año 2022 y a Juan Tomás Sánchez como Impulso Empresarial. El organismo comercial que dirige Jorge Quevedo compartió con sus agremiados e invitados los motivos de dichos reconocimientos para el desarrollo económico del municipio. Después del protocolo se ofreció una cena para los asistentes. Felicitaciones... POETA NAVOLATENSE... Hace unos días recibí el libro titulado Más allá de la Apariencia escrito por María Josefina González Mercado, una compilación de poesías de amor, vida, sueños, de esas letras que te hacen sentir, vibrar. La también llamada La Poeta de Navolato logra nuevamente cautivar con sus letras de este contenido de emociones plasmadas en poesía que recomiendo mucho para levantar nuestras almas. Felicidades... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Yadhira Villegas, Ximena Barrón, Víctor Iván Gómez, Edgardo Villaescusa, Mela Montaño, Guillermo Garibaldi, Giancarlo Rivera, Juan Manuel Cordero, Karen Gutiérrez, Martha Gabriela Villegas, Massiel Meza, Selene Quevedo, Edna Zavala, Sandra Luz Cabanillas, Monserrat Rodelo, Rosario Rico, Patsy Urías, Guillermina Torres, Amalia Alarcón, Martha Zazueta y Jaime Olivas. Hoy cumplen años Heidi Uriarte y Geovanna Valenzuela. Mañana estarán de manteles largos por un año más de vida Julio Apodaca Rivera, Óscar Rico Urrea y Érika Seamanduras. Para todos, mis mejores deseos... FIESTAS DECEMBRINAS... Estamos a días de que prevalezca, en los creyentes, el buscar el camino al encuentro del nacimiento de Jesús. Nos da la vida la oportunidad de permitir que nazca entre los hombres de buena voluntad el amor a Dios y quienes nos rodea. Cada generación de la humanidad vive muchas crisis, pero siempre se nos brinda la oportunidad de poder reinventarnos y que florezca lo mejor de los sentimientos para que estos nos sigan ayudando en el andar de la vida. Ojalá que esa luz que iluminará al mundo, en esa estrella guía que puede darnos salud espiritual coadyuve a dar lo que la sociedad y el mundo requiere, mejores seres humanos. Que esta Nochebuena sea en paz, con el corazón dispuesto a sentir, una mente a olvidar y muchas ganas de ser mejor, ya sea en familia o con amigos. Llenarnos de fe para que la Navidad nos dé el camino en el nacimiento de Jesús a que también florezca entre nosotros, hombres y mujeres de buena voluntad. También, deseo que sea un cierre de año espectacular. Si acaso no cumpliste la meta de este 2022, si la vida te lo permite, escríbela nuevamente en tus metas para el 2023. No dejes de buscar alcanzar lo que quieres. Estamos viviendo muchas cosas a la vez, la facilidad de tener tanta información por tantas redes nos distrae de objetivos que, si nos pueden ayudar, tratemos pues de que seamos más inteligentes que la tecnología. No perdamos la oportunidad tener metas claras, ganas de vivir en salud física y emocional, conectar con nosotros mismos, nuestra familia y los amigos más cercanos. Busquemos hacer de este mundo un lugar mejor, por lo que mientras la vida nos lo permita, dejemos una huella buena. Pongamos lo mejor de nosotros y desde enero a diciembre del 2023, si la vida nos lo permite, a nuestro ritmo, ayudemos a vivir mejor. Les deseo lectores vida, fe, salud, alegrías y prosperidad, les abrazo con afecto y Dios mediante nos encontramos nuevamente en el 2023. Habremos de tomarnos unos días de asueto, pero el próximo año aquí nos vemos para seguir con la información. Feliz Navidad y un feliz 2023.