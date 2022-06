Al Son de Navolato

“La confianza en uno mismo es lo más poderoso que tenemos”... CAÑERO CULTURAL... El movimiento artístico cultural denominado Cañero Cultural sigue creciendo, ahora ya con apoyos más directos por parte de las autoridades, este foro de expresión consolida algunos proyectos de forma individual, entre sus agremiados, para en forma grupal, mantener el crecimiento del grupo. El movimiento va en su quinta edición y en lo que se alcanzará este año, será su propia canción de identidad que lleva por nombre Navolato y que en un video por Gilberto García fue presentado hace unos días en el patio del Ayuntamiento. El cantautor navolatense mostró mucha felicidad el poder regalar a su tierra su propia melodía y con este aporte, El Cañero Cultural sigue moviéndose y ya preparan todas las obras que se expondrán en meses próximos y que ya vimos algo de la obra artística con algunos cuadros y estatuas presentadas en la pasada feria de la caña. Vienen cosas nuevas para esta edición, el equipo que integra sigue armando el programa que seguro será del gusto de todos los amantes de la cultura y las artes. Estén pendientes. Vaya una felicitación para Gilberto García y todo el gremio que le respalda... ROTARIOS ACTIVOS... Previo a la conclusión del presente ejercicio de Rotary, se anunció la construcción de una planta dotadora de agua potable a los transeúntes. El equipo de Rotary 10, integrado por rotarios de Culiacán y Navolato, buscan contribuir a la sociedad un apoyo para que toda aquella persona que ande en la calle pueda llenar su botella de agua, gratuitamente y 100 % potable. La propuesta se le expuso a la alcaldesa, Margoth Urrea, de instalarse entre la plazuela Vicente Guerrero y ya se empezó con los trabajos de los equipos. Por otro lado, el Club Rotario Navolato que preside Juan Carlos Cabrera impulsa las mejoras de un espacio público en la colonia Arrocera para hacerlo un pequeño parque recreativo para provocar la sana convivencia en esa zona de nuestra ciudad... DISFRUTANDO VACACIONES... Lupita Amador Montoya comparte en sus redes sociales el placer de vacacionar al lado de su esposo Javier Cayeros en varias ciudades de Europa y Medio Oriente. Las postales que han mostrado se ven lo bien que la pasan y da gusto saber que para eso es la vida, para disfrutar... REQUIERE REMOCIÓN... Sin duda, Altata es la zona turística más importante de la zona centro de la entidad. Desde la construcción del Malecón, el auge ha ido en ascenso, no solo para la zona de la bahía, sino para todo el sector de dicha sindicatura, y si no me cree, dése una vuelta por la zona de Isla Cortés y vea como se están construyendo casas y departamentos. Pero regresando al tema de Altata y su malecón, a este último le urge inversión, desde su construcción no se le ha invertido recursos y de día ya son visibles problemas en su infraestructura y que, de no atenderse, seguirán en aumento y además de que costará más, deja de ser visualmente atractivo. Ojalá las autoridades correspondientes, así como habitantes y empresarios de la zona, sumen esfuerzos por mantenerlo funcional y bonito... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Chayito Ruiz, Temo Ramírez Aldapa, Yolanda y Vanessa Santiesteban, Gerardo Mercado, Luis Rivera, Evelyn Galaviz, Karina Inzunza, Brenda Hermosillo y Arturo Guerrero Sainz. Hoy cumplen años Carmen Montoya, Iván Gastélum Pérez Núñez, Oney Ontiveros y Verónica Bolaños. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... El Centro de Seguridad Social del IMSS anunció sus cursos de verano del 27 de junio al 01 de julio con actividades para chicos y grandes, como natación, manualidades y actividades deportivas. Si estos días de vacaciones no tiene muchas opciones para sus hijos, está es una excelente alternativa para entretenerlos y que aprendan algo nuevo en sus vidas... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes ponerme a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.