Al Son de Navolato

“Hay muchas maneras de participar por el bien de Navolato, una de ellas es salir a votar”... ALTATA PROYECTADO... De años a la fecha, nuestra bahía se ha visto favorecida con muchas acciones para aumentar el desarrollo de dicha sindicatura y, por ende, de Navolato. Desde la creación del malecón, el impulsar el turismo para Altata con una gran variedad de actividades y acciones de desarrollo, desde el ámbito federal, estatal y municipal, ha sido la constante y seguramente, el próximo gobierno de Sinaloa y de Navolato, deberán continuar con otras mejoras. Pero también, otros organismos no gubernamentales, participan en dichas tareas de aportes a este sector del municipio. Hace unos días se llevó a cabo un encuentro de cuatro días, con organizadores de convenciones de negocios, denominado World Meetings Forum, dos días en Culiacán, donde fue la sede principal y dos días con actividades en Altata. Dentro de las actividades en la bahía se dio a conocer fue un recorrido por el malecón, comida en uno de los restaurantes de moda, ubicado sobre el mar y la visita a lugares como granjas de ostiones, recorrido por las dunas de esta zona costera y el concepto privado Isla Cortes. Los trabajos en Navolato fueron coordinados por Juan Carlos Godoy, gerente de la promotora turística de la bahía... FELIZ ANIVERSARIO... El matrimonio que integran Sergio Duarte y Lupita Medina celebró 47 años de casados, agradeciendo a Dios y a la vida por sus hijos Flor, Sergio, Lupita y David, pero también por esos nietos que son ahora parte esencial de ellos. Felicitaciones... FIESTA RETRO... Hace unos días se llevó a cabo una fiesta con música de los años 80 y 90, por lo que se denomina retro y una gran parte de los asistentes son hombres y mujeres entre 40 y 50 años. La fiesta fue un éxito, el ambiente nunca cayó, la pista siempre estuvo llena y los asistentes quedaron con ganas de otra disco. Son tantas las ganas de divertirse que todos quieren fiesta y esta primera fue un éxito. Ya se organiza la otra y se augura más concurrida... DEL MARINO... Mañana, seguramente los campos pesqueros tendrán mucha concurrencia por la conmemoración del día del marino y también tendrán homenaje a quienes han caído en el mar, como desafortunadamente tuvimos los más recientes... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana quiero felicitar a los que celebran sus respectivos cumpleaños como es el caso de Sergio Rangel, Luis Morachis Pérez, Elisa Janeth Villarreal, Sabino Arciniega, Guillermo Niño, César Iván Gastélum, Margarita Santos, Marco Antonio Ramírez, Carlos López, Lulú Cuevas, Gerardo Miller, Claudia Mclean, Lorena Castillo, Kenia Palazuelos, Nicolasa Camacho. Alfredo Villegas Padilla, Yaya Angulo, Francisco Javier Martínez, Jazmín Pérez, Paty Vergara, Nadia Almanza y Martha Mejía Samaniego. Hoy cumple años Aída y Anahí Ibarra, Flor Gritti, Gaby Carrillo e Ignacio Santiesteban. Mañana cumplirá años María Conchita Verdugo y Héctor Murillo. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Se realizó el debate de los que aspiran a gobernar a Navolato, pero más que debate, fue una exposición de proyectos o ideas, algunas con lógica, pero muchas, no. Los comentarios vertidos por quienes aspiran son un poco, de lo mucho que adolece nuestro municipio. Usted y yo ya los vimos en las calles, en la publicidad, en el debate o algo sabemos de su vida pública y hasta privada. Sabemos quiénes son y por qué van en busca del espacio público. La tarea de gobernar no es fácil, y nosotros merecemos resultados. Quien gobierne Navolato debe tener visión, capacidad de gestión, tener un compromiso con el desarrollo del municipio, rodearse de funcionarios profesionales, que rindan cuentas y que haya trasparencia del ejercicio público. A Navolato le urge el desarrollo, económico y de salud, principalmente. La infraestructura de nuestro municipio es otro tema fundamental, la situación del agua y drenaje, sin minimizar el tema de la recolección de basura, calles transitables y alumbrado público. El caso de quienes aspiran a la diputación local y federal son temas importantes y tenemos que considerar las opciones, porque ocupamos gestores que den resultados y que, además, vigilen que la ley se cumpla, la distribución de los recursos públicos se realiza desde estos espacios, por eso la importancia de saber elegir por quién votar. El próximo 6 de junio es el día clave, es el día de votar para definir quién gobierna Sinaloa y quién, en nuestro caso Navolato, así como las diputaciones, local y federal. El voto, ejerzámoslo conscientemente, salga y vote libremente. Hagamos que sean las mejores opciones las que ganen en las urnas. Que gane Sinaloa, que gane Navolato... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.