Al Son de Navolato

“A ser feliz también se aprende”... HERMANAMIENTO ROTARIO... Hace unos días, el club rotario Navolato inauguró una estación de agua purificada que a través de un mecanismo interno se hace posible y se busca que las personas rellenen sus vasos o botellas, buscando, además del reciclaje, el ahorro del bolsillo de la población e impulsar el uso de beber agua. Este servicio que es gratis, también se le adaptó un equipo que hace posible, además de poderla consumir las personas, que el agua esté fresca, casi helada. Esta obra se logró gracias al hermanamiento del club en Navolato con el club of Cardston de Alberta, Canadá y que se inició a través de un movimiento denominado Rotary 10. Con esta obra van siete de 10 plantas que se buscan instalar entre Navolato y Culiacán. Para este acto se contó con la presencia del gobernador del distrito 4100 Víctor Hugo Caballero Salas, quien reconoció el esfuerzo de los rotarios de ambos clubes y del movimiento Rotary 10. Exhortó a continuar con este tipo de acciones para el bien de la población. Acudió a inaugurar Margoth Urrea Pérez, presidenta municipal quien hizo hincapié de trabajar de forma conjunta. César Quevedo, presidente del club en Navolato compartió la importancia de esta obra de apoyo a la comunidad exhortando a la vigilancia de todos para que las instalaciones siempre estén en óptimas condiciones. La estación de agua está ubicada estratégicamente, a un costado de las gradas de las canchas de basquetbol en la plazuela Vicente Guerrero, el corazón de la ciudad. Socios rotarios, damas rotarianas, funcionarios municipales y ciudadanos en general fueron testigos de esta obra de impacto social... EN EXPANSIÓN... Es increíble la rapidez con la que crece la zona de Isla Cortés y todo su alrededor. La inversión es constante y cada vez surgen más interesados del país y del extranjero en adquirir terrenos para construir casas y departamentos. Yates de diferentes tamaños se ven embarcados en el muelle de esta zona y aumenta la residencia de más personas, cada vez es más común de lo que creemos. Algunos negocios de otra índole para el consumo de los turistas y residentes empiezan a buscar los espacios para su instalación. El nuevo concepto del Gran Hotel también está buscando un nuevo turismo y justo está a unos metros del puente que lleva al sector privado de esta zona de la playa y, por cierto, otra obra tipo residencial se proyecta a unos metros también de este puente. Circula la información que la compuerta de arena dentro del mar empieza perder tamaño por la misma naturaleza y otro sector de la misma, pudiera ser dragado de modo tal que pudiera volver a ser puerto de gran altura como hace muchos años lo fue. Hay mucho movimiento en este sector. Y la zona de Altata. La bahía, también requiere crecer, pero también necesita mantenimiento y la obra del malecón, es notorio el deterioro y necesita inversión. Las ventas nunca son excelentes para todos, pero todos los restauranteros han mejorado lo mismo que otro tipo de prestadores, por lo menos un 85% sí recibe buenos dividendos. El tema del ambulantaje debe ser bien organizado. La renta de muchas casas en la zona residencial refleja el interés de que cada vez más personas optan por disfrutar de la bahía y la llegada de los nuevos conceptos de hoteles y casas de huéspedes reflejan que el turismo ya empieza a darse en mejor parámetro. Ojalá pues se aprovechen las oportunidades y se generen más oportunidades. Para Navolato el turismo es una de las opciones para crecer, habrá que estar preparados para ello... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de José Luis Malverde Pérez, Juan Carlos Burgos, María Martha Zazueta, Stefania Inzunza, Susana Marentes, Laura Leal, Teresa Soto, Jorge Valdez, Manuel Verdugo y Juan Carlos Miller. Mañana lo harán Javier Inzunza y Kenny Meza. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.