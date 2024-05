“Tu decisión puede hacer el cambio, el dos de junio, sal a votar” ... DEPORTISTAS GANADORES... Dos medallas cayeron a Navolato en la participación de atletas que representando a la Universidad Autónoma de Sinaloa fueron parte de la Universiada Nacional 2024 realizada en Aguascalientes, ambos en la competencia de luchas. Por un lado, Paúl Baltazar Morales Bojórquez quien obtuvo medalla de plata en lo que se dice fue una final no apta para cardiacos, los testigos presentes coinciden que la victoria fue en el último segundo por lo que los competidores mostraron mucho nivel en la lucha, obteniendo nuestro campeón la plata para Sinaloa. Por otro lado, Esteban Olivas Noriega que iba como debutante en este nivel de competencias logró el tercer lugar y medalla de bronce por lo que el nivel de preparación es alto y seguro es el inicio de otro horizonte de competencia para Esteban. Ambos están satisfechos por sus resultados, pero saben que deben mantener un buen nivel de entrenamiento para subir a otros escaños dentro y fuera de México. Una mención especial y reconocimiento a quien está detrás de estos logros, al entrenador y también Atleta, Orestes Morales, quien sigue impulsando nuevos talentos. Vaya para todos, una felicitación... GRAN CELEBRACIÓN... Por cumplir 75 años de vida Cristino López tuvo una fiesta sorpresa por parte de su esposa Dolores reuniendo a familia y amigos que le acompañaron para celebrar tan especial momento. También en el comité organizador estuvieron sus hijos Mariela, Mariza y Cristino quienes se dieron cita junto a sus respectivas descendencias y parejas de vida. Cristino disfrutó de una divertida tarde, fue muy felicitado por los asistentes, quienes degustaron una rica comida, bebidas y un alegre grupo musical traído desde Mocorito, tierra natal del cumpleañero. Sin duda un momento que quedará grabado para toda la familia, vaya desde aquí una afectuosa felicitación... GRAN ACTITUD... Hace unos días me tocó felicitar a Chela Esperano quien cumplió apenas 90 años de vida. Su familia la llevó a cenar al restaurante La Estación y todos los presentes fuimos testigos de su jovialidad, la actitud de vida de la bella cumpleañera, quien cantó, bailó y hasta gritó de júbilo al escuchar melodías alegres que interpreta el grupo que ameniza todos los jueves por la noche. Que siga disfrutando a lo grande la vida... LOS CUMPLEAÑEROS... Aprovecho para seguir con el tema de las felicitaciones a quienes cumplen años como es el caso de Rocío Mendívil, Paty Elizalde, Hilda Cervantes, Renato Rubio, Rossy Casillas, Graciela Medina, Fabián Reátiga, Luis Morachis Pérez, Elisa Villarreal, Sabino Arciniega, Crismar Peñuelas y César Iván Gastélum. Hoy cumple años Carlos López Castro y mañana lo hará Lulú Cuevas, Para todos, mis mejores deseos... ELECCIONES 2024... Estamos a días de que concluya el proceso electoral en casi todos los órdenes de gobierno y todos coinciden que es el más grande y, por ende, caro en la historia de nuestro país. La lucha por el control del poder a llevado a todos a usar cualquier estrategia, como verdades y mentiras, tradicionales en estos tiempos electorales. En Navolato no es la excepción, los que están no quieren salir y los que salieron, quieren entrar. Nosotros como votantes tendremos que valorar muy bien por quién votar, es un recurso importante en la democracia que a veces parece que se quiere exterminar. Aunque nuestro sistema político se adapta a todo, los que pagamos muchos de esos platos rotos somos los ciudadanos, que mientras la cúpula se arregla, nosotros damos el recurso que se distribuyen para el servicio de la población y el de ellos. Eso del sufragio efectivo no reelección ya no aplica, tenemos personajes que buscan ser reelectos, para la presidencia municipal y la diputación federal, a muchos eso les gusta, pero a muchos otros no, por eso es importante votar el próximo 2 de junio. Vaya a votar libre, Navolato ya sabe de la alternancia electoral. Recuerde que también votará por la presidencia de México, para el senado y la diputación federal, nuestro municipio está dividido en dos distritos. Recuerde que hay electores que votan por partidos, otros por las personas, otros lo venden, otros por la preparación de los candidatos, otros por ignorancia de los electores, muchos por conveniencia, algunos más por presiones, otros nomás no votan. También hay quienes se van por propuestas, otros por el atractivo visual, otros dan el voto por lástima y unos más por el que sea, nadie cumple, todos hacen lo mismo al llegar al poder, se olvidan de las promesas, así lo dice la ciudadanía. Olvídese de ideales, usted y yo hemos visto que unos y otros van y vienen en partidos. Los votos, considero, generan emociones y el uso del mismo, nos puede llevar a mejorar o empeorar el futuro de México, Sinaloa y Navolato. Información usted y yo tenemos, de lo que hay y de lo que hubo en cada orden de gobierno, de lo que salió oculto de la vida pública y hasta privada de muchos de los aspirantes en todos los escaños del poder. Vote a su libre albedrío para que sea parte de lo que nos impactará como ciudadanos, porque las reglas del juego, ya sabemos, las ponen los gobernantes. Mi recomendación es que vote y piense por quién si y por quién no y soy de la idea que el poder absoluto no conviene... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.