“Tus prioridades demuestran tu madurez”... ARDUA PREPARACIÓN... Paúl Morales, busca su boleto para participar en los próximos Juegos Olímpicos a realizarse en París en la emisión 2024. El campeón navolatense actualmente se encuentra entrenando para enfrentar el preolímpico a partir del 28 de febrero en Acapulco, Guerrero, en esta competencia es donde buscará su pase directo a París. Han sido pocos los atletas de nuestro municipio que han tenido esta oportunidad. En los tiempos modernos, Briseida Acosta representó a nuestro país en tae kwon do en las olimpiadas pasadas y ahora busca ese pase en lucha grecorromana Paúl. Este recorrido deportivo tiene en su camino muchas competencias en una carrera deportista, leí, con casi diez años como atleta y en los mismos ha estado su tío Orestes, quien es ganador del Premio Estatal del Deporte en Sinaloa este año. En esta próxima justa participarán importantes luchadores buscando su pase, deseo de cualquier deportista. El mejor de los éxitos para él... OCTAVIO CUADRAS... El compositor y cantante antes mencionado la sigue haciendo en grande, su bling bling está siendo un hit, no solo para el género llamado corridos felices sino para otros gustos de música porque la canción suena muy bien. Octavio está participando en muchos escenarios del país con invitaciones en el extranjero y en las diversas plataformas digitales está haciéndola en grande. Por otro lado, otras canciones de su autoría están siendo cantadas por exitosos grupos y solistas de la línea de corridos llamados tumbados. Octavio, por su lado, está feliz, realizado, viviendo un sueño que no tiene mucho que lo soñó, su talento, constancia y destino logró hacerlo realidad rápido y por ello él sigue haciendo música porque lo sabe hacer muy bien. Seguiremos viendo el éxito con este joven navolatense, su carrera artística apenas empieza y llegará muy lejos... PESO PLUMA... Hace unos días el cantante conocido como Peso Pluma anunció la cancelación de su gira por América y entre las cancelaciones está la de Viña del Mar, en la cual, el oriundo de nuestra tierra, Ezequiel Jacobo, parte de su banda musical y originario de Navolato le tenía muchas ganas, en lo corto me dijo que sería un gran show y un sueño hecho realidad. La cancelación de esta participación tendrá mucho que aportar al escándalo artístico, si los motivos personales de Peso Pluma no son de mal de amores... FELIZ CUMPLEAÑOS... Felipe García, Keren Hapuc, Víctor Martínez, Jonathan García, Sandra García, Sonia Cuevas, Julio Bolaños y Javier Verdugo. Hoy cumplen año José Manuel Chu y mañana lo harán Luz Irene Verdugo y Luis Burgueño. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Los movimientos de partidos políticos en lo local están presentes, ya que los tiempos para empezar las campañas están por iniciar y salvo Morena, y ahora el Verde (porque parece que en lo local no van a ir juntos), no se ha dicho de forma oficial el género y, por ende, no se sabe quién será. Sorprendió a muchos que el PT hiciera público que, en lo local, para la presidencia y diputación, irán solos, anunciado a Raúl Gutiérrez como contendiente a la alcaldía y a Omar Axel Soto, a la diputación por el distrito 10... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores no me resta que despedirme quedando a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.