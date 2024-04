“Cuidado, estamos perdiendo la conexión personal por la virtual”... CRUZ ROJA... Siguen las actividades para la recaudación de fondos de la institución, esa nunca acaba, todo lo que se usa cuesta y muy poco se regala, hay que pagar. Además, claro, del pago al personal que labora. Si bien es cierto hay colecta, Olga Téllez, presidenta del patronato, impulsa una cena bohemia titulada queso, pan y vino, la cual se hará en la hacienda Santa María el próximo 04 de mayo a partir de las 20:00 horas. Para esta actividad el voluntariado se está dando a la tarea de promover el evento. El donativo para asistir será de 350 pesos, incluyendo cena y música para amenizar la velada, que la del año pasado fue un éxito. Los boletos los puede adquirir en Cruz Roja Navolato... PREPARAN CAMBIOS... Los socios de los dos clubes de servicio, Leones y Rotarios, preparan a quienes habrán de ser los nuevos presidentes para el período 2023-2024. Por el lado del Club de Leones que preside actualmente Antonio Mora, entrará en funciones Arturo Soto Salgado. Por otro lado, los socios del Club Rotario que preside Jesús Torres Rivas preparan a Valentín Sánchez como el próximo presidente de dicho organismo. Los presidentes salientes preparan sus informes... GRAN FIESTA... Valeria Montoya Almanza celebró 15 años de vida por lo que se organizó una gran fiesta para festejar tan especial fecha en la vida de la hija menor de Nadia y Luis Daniel. Una gran banda amenizó la noche por la que los invitados disfrutaron al por mayor de la celebración extendiéndose hasta horas de la mañana para continuar en el llamado after, que tampoco fue cosa menor. Felicitaciones para Valeria... SIN AVANCE... Gobiernos van y vienen en México, Sinaloa y Navolato y no hay agenda para prever la catástrofe de la sequía. El único recurso que se ve y se palpa son los tandeos de agua y el abastecimiento con pipas en algunos casos. Por lo menos en Navolato no se ha visto que haya y que se vea, un plan de acción, por poner una línea, la reforestación. Usted y yo podemos circular por la calle Almada, del cañero al poniente, y no hay 10 árboles plantados. Y la entrada a la ciudad, donde están los álamos, es porque están desde que éramos sindicatura. Si bien en algunos casos plantan árboles, no los hacen crecer, no se cuidan y eso que hay un área de parques y jardines, que, si no fuera por la plazuela Vicente Guerrero y el jardín frente a conocida funeraria al entrar a la ciudad, Navolato sería desierto total. Ojalá entre los temas para el próximo gobierno haya política en este sentido pero que se vean con varios metros de crecimiento y grandes sombras, sería un abono de lo que le debemos al planeta... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Verónica Montaño, Valeria Navarrete, Vianey López, Luis Burgos Tamayo, Juanita Pérez, Margarita Müller, Angélica Acosta y Rogelio Alarcón Rivas. Hoy cumplen años Rocío Ruiz, Arturo Soto Salgado y mañana lo hará Norma Aceves Cuevas. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Las campañas para mostrarse como candidatos ya empezaron. El toque de puerta y pega de calcas en los pocos cruceros que tenemos ya muchos los hemos visto a los campañistas actuar. En las redes sociales si hay muchos comentarios de unos contra otros. Cuentas reales y otras falsas en Facebook ventilan comentarios a favor y en contra de los que ya gobernaron con el PRI y PAN, otros al gobierno del PT y otros a Morena por la reelección. Por otro lado, jurídica, pero más políticamente, el PT tuvo, supongo ya resolvió, la disputa por quién es el candidato a la presidencia municipal, uno apoyado por el presidente estatal y otro arropado por el nacional... En otro orden de ideas, pero también en el tema de elecciones, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en lo municipal y distrital en Navolato, organizan el debate de candidatos a la presidencia municipal y a la diputación local, tentativamente será entre el 11 y 13 de mayo, los dos el mismo día. Ojalá asistan todos los contendientes será interesante saber qué traen para el electorado, no son eventos muy concurridos pero si es interesante ver debatiendo ideas pero más defensas del pasado que cada quien arrastra y que en estos eventos sale a flote... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.