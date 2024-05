“Participa en la política, porque está mueve tus ejes centrales y los de los tuyos, para bien o para mal”... NUEVOS RUMBOS... Los clubes Rotarios y Leones están preparándose para recibir a las nuevas dirigencias para el período 2024-2025. Cada uno por su lado están cerrando los ciclos, por el lado de los leones, su presidente Antonio Mora está concluyendo su trabajo por el lado del servicio a la comunidad, la participación en diversas actividades del distrito, apoyos a la educación, la salud y el medio ambiente. Eso permitirá que Arturo Soto Salgado, al tomar protesta como el nuevo presidente, pueda dar continuidad a temas ya exitosos de los socios y socias del club en mención. Por otro lado, el Club Rotario presidido por Jesús Torres Rivas no ha dejado de aportar al medio ambiente, la campaña de reforestación permanente que tienen, ya por más de 10 años, ha permitido, sin duda alguna, mucho a favor de nuestro planeta. También siguen trabajando a favor de las causas sociales, que abundan en estos tiempos y muchas que les llegan son tomadas para brindar ayuda en los momentos que más se requieren. Con la nueva dirigencia que corresponderá a Valentín Sánchez, los rotarios habrán de dar nuevos rumbos en apoyos y trabajos por el bien de la sociedad... LOS MAESTROS... El próximo 15 de mayo es el día del maestro, por lo cual, seguro, habrán de tener sus respectivos festejos, dentro y fuera de los sindicatos de los cuales todos son parte, de forma obligada en la mayoría. Vaya desde aquí una afectuosa felicitación para quienes tienen la posibilidad de enseñar diversas materias en las aulas, y en las mismas, muchos, dando ejemplos de vida y formación... LOS ESTUDIANTES... Pasando el día del maestro, vendrá el día del estudiante y ya las diversas escuelas tienen organizados muchos de los festejos para ellos, tanto dentro como fuera de las escuelas, los jóvenes buscan disfrutar al máximo de esos días. Así que veremos muchas fiestas desde nivel secundaria hasta la universidad... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana festejamos a los que cumplen años como es el caso de Corina Fernández, Sara Guardado, Aldo Torres, Flor María Duarte, Jared Verdugo, Karla Fonseca y Zacarías Malacón júnior. Hoy cumplen años Sergio Villaseñor Solorzano y Javier Echavarría. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Hoy es el debate para quienes buscan el cargo a la presidencia municipal y diputación local por nuestro municipio. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa municipal y distrital organizan el evento que busca mostrar la forma de comunicar de los aspirantes para esos cargos. Para la presidencia Movimiento Ciudadano no lleva representante y quien aspira por el Partido Encuentro Social no participará. El resto, hasta el cierre de la edición estaban confirmados. Para el cargo de la diputación local, igual del Partido Encuentro Social no estaba confirmado, el resto de los contendientes, sí. Este evento si bien es cierto no cambia el sentido del voto para muchos, para otros, los pocos que son convocados al debate, si lo puede hacer. Este evento no es masivo, es con previa invitación, que agradezco me hayan hecho la invitación. Se acerca el día de la votación, prepare su credencial y vaya viendo por quién votar, también por la diputación federal, senadores (son claves para nuestro país y el rumbo que tome México) al igual que la presidencia de nuestra bella república... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.