Al son de Navolato

“Nunca olvidamos a quien cree en nosotros ni a quien nos da la espalda”...

ULTIMAN DETALLES... Ileana Garibaldi y Genaro Arceo López siguen con los preparativos para su enlace nupcial el próximo 9 de abril en Guadalajara a donde amigos y familiares se darán cita con la pareja para ser testigos de la unión y brindar por la felicidad. Mientras los detalles de le ceremonia y la recepción siguen, Ileana en días próximos estará en Navolato, ya que sus amigas le harán una despedida de soltera y la familia otra. Aprovechará, sin duda para disfrutar de los suyos y regresar a la perla tapatía a seguir con sus labores y su boda...

SON SUBCAMPEONES... El equipo de básquet de nuestro municipio y que tuvo la representación de nuestro estado, afincado en la sindicatura de Villa Ángel Flores, La Palma obtuvo el subcampeonato de la liga del pacífico logrando con ello mostrar el nivel de nuestros deportistas que, bajo el emblema, el equipo del pueblo, Empacadores de La Palma, llegó con todo a la final contra Fohr Hermosillo, obteniendo el segundo lugar. Mostraron compromiso y saben que darán más para obtener en la siguiente temporada el primer lugar, ellos seguirán ejercitándose, ojalá el apoyo fluya para ellos, al final, dieron la cara por Sinaloa haciendo un gran papel. Felicitaciones a todos los integrantes y a toda su afición...

HOMENAJE PERMANENTE... Hace unos días se conmemoró el 23 aniversario luctuoso de Jorge Aguirre Meza y se anunció la creación de la medalla que llevará el nombre del extinto luchador de los derechos humanos. La presea será otorgada a los estudiantes o cadetes que destaquen académicamente en la recién conformada Universidad del Policía a cargo de Óscar Fidel González Mendívil, rector de dicha institución y fue quien dio el anuncio. Sin duda, esa condecoración además de mantener vivo el nombre de Jorge le estará haciendo un honor permanentemente...

DISEÑADORA COTIZADA... La famosa diseñadora de estilo Gris Quintero sin duda se fortalece en su mercado. Con una larga trayectoria en maquillaje, cortes y peinados que con años de practica y estudios en México y el extranjero, recientemente remodeló su salón mostrando con ello el nivel que ha alcanzado, porque además de embellecer a las mujeres con maquillaje, también está certificada en maquillaje artístico, de esos que se realizan para cine, teatro y televisión. Su trabajo con cortes y diseños para ambos sexos y todo para embellecer a una mujer sigue teniendo un gran reconocimiento de sus clientes. Gris fortalece su marca y hoy, más que nunca, cotizada como una de las mejores estilistas. Que continúe fluyendo ese éxito...

BOMBEROS NAVOLATO... Hace unos días se cumplió 19 años de tener conformado a un grupo de bomberos y voluntarios que día a día, las 24 horas, están listos para atender emergencias que tenemos en el municipio. No solo atienden incendios, atienden accidentes de todo tipo, están preparados para salvar vidas y patrimonios, son organismos que más vale tenerlos y no ocuparlos que ocuparlos y no tenerlos. Hombres y mujeres que se capacitan constantemente y que deben tener un equipo de trabajo (camiones, quijadas de la vida, herramienta de apoyos, pipas), de modo tal que no se detenga el poder ayudar a la población, que puede tener la garantía que tiene un equipo humano entrenado para saber reaccionar a las emergencias que todos podemos tener. Felicitaciones a todos ellos...

FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que cumplen años como es el caso de María del Rosario Haro, Caty Montoya, Alma Gastélum, Pedro López Félix, Óscar Rojas Estrada, Dulce Niebla, Jovanny Ávila, Patricio Montiel y José Antonio Morachis. Hoy cumplen años Sandra López Cháidez y Silvia Ahumada. Para todos, mis mejores deseos...

INTERÉS PÚBLICO... En la definición política estatal que tenga el PRI y por la cual, grupos locales y otros en el nacional definen la ruta de la presidencia en Sinaloa, en Navolato siguen con impulsar liderazgos que ayuden a sumar a los grupos que marcan en el tricolor local...

