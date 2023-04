“Para muchos, la confianza se obtiene de los logros que consiguen”... AL AIRE... Después de una gran jornada de promoción en las redes sociales de su programa “Juanpa te escucha” en Facebook y haber recibido hace unas semanas el galardón como Ciudadano del año en Sinaloa, por parte de Grupo Salinas, el programa en mención ahora está en televisión. El joven navolatense iniciará a partir de hoy su programa en canal 10.1 señal abierta (canal 3 o televisora grupo Pacífico), canal 110 cable y canal 10 Total Play a partir de las 16:30 horas. El concepto se traslada a la pantalla chica, el objetivo es tener invitados que tengan que decir algo, solicitar un apoyo por un problema y buscar cómo poder ayudar. El proyecto creció y desde esta columna le deseamos el mejor de los éxitos. No se lo pierda... PELEADOR SINALOENSE...Con 20 años de edad José Carrillo hizo su primera aparición en el Sinaloa Fighting League en pelea kickboxing con Jeffrey Navarrete. Entrenando fuerte, con mucha disciplina y entusiasmo, José Carlos mostró la casta y ahora con más pasión dará todo en las peleas venideras. El hijo mayor de José Luis Carrillo y Cristina Avendaño viene pegando fuerte. El mejor de los éxitos en esta carrera deportiva...ROTARY TRABAJANDO... Se ha mantenido la campaña de apoyos por parte de los socios del Club Rotario Navolato a muchas escuelas en el municipio. Gestiones y apoyos para algunos temas que beneficien a las comunidades escolares en jardines de niños y primarias, buscando poder coadyuvar en la educación infantil. César Quevedo, presidente del organismo ha estado al frente de los trabajos y de las gestiones de ayuda... LA PASCUA... Del 5 al 8 de abril será la pascua juvenil a realizarse en las instalaciones del colegio Dolores S de Almada. Vivir el encuentro con Dios en estos eventos de reflexión, convivencia y esperanza de formar a jóvenes conscientes de amor y respeto a ellos mismos y a los que les rodean. Este encuentro de la vida y muerte de Jesús, siempre deja en los asistentes un legado a ser mejores personas, en apego a vivir mejor. La iglesia católica también invita a los días jueves, viernes y sábado de esta semana a tener en los templos la cercanía a los momentos de la muerte y resurrección de Jesús... LAS PLAYAS... Apenas ayer se dio el banderazo de los días de vacaciones escolares y ya las playas han estado, desde semanas atrás, muy visitadas, pero Altata ha sido un lleno total los fines de semana, pero desde hoy, los que tienen o rentan casa o departamento lo mismo en Altata, Yameto, El Tambor, Tetuán Nuevo o Viejo. Los diversos parajes estarán con mucha afluencia turística. Desde el inicio de la pandemia, muchas familias han fincado su residencia permanente, lo mismo en la zona residencial que en la zona privada de Isla Cortés y eso ha dado para que muchos más estén haciendo lo mismo. Por lo pronto serán días de mucha movilidad vehicular por lo que las recomendaciones siguen siendo manejar con precaución y a donde vaya, dentro de la entidad o fuera, pásela bonito... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Norma Cuevas, Carlos Carrillo Moreno, Gloria Leal, Jesús Medina Reyes, Brissy López, Ana Morachis, Fernando Madrid, Leopoldo Sandoval, Rodrigo Acosta, Óscar Zuñiga, Fily Plata Morachis y Patricio López. Hoy cumplen años Heruviel Ramos, Gustavo Juárez y Ricardo Ibarra. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Mucho ruido ha levantado nuevamente la remodelación de la calle Almada, luego que después de la tardía de la obra se hicieron comentarios críticos de las esquinas, estas tuvieron que ser modificadas por lo que se está quebrando parte de lo construido para adecuar y que sea funcional la obra para los peatones y automovilistas... El plebiscito por las siete sindicaturas y comisarias salió fortalecido Morena, por lo menos seis de las siente que corresponden a Navolato fueron respaldadas por el partido en el poder. Merary Villegas, presidenta en el estado de Morena se reunió con los ganadores, felicitándolos y exhortándolos a trabajar en la mística de su partido... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, nos tomaremos unos días de descanso así que estaremos ausentes unos días, Cuidense y nos leemos pronto Dios mediante