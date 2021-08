Al Son de Navolato

“Uno de los secretos para ser feliz es no odiar a nadie, pero no amar a cualquiera”... LEONES TRABAJANDO... Los socios del club de Leones han estado activados con apoyos a quienes más lo necesitan en materia social y deportiva, en ambas, buscando coadyuvar en temas de salud que es lo que más nos importa a una gran parte de la población y va, desde la donación de gel antibacterial, caretas protectoras de acrílico, así como equipo deportivo, entre otros. Antonio Mora, presidente del organismo también impulsa otros proyectos sociales que han sido trabajos permanentes de los leones del municipio... MANTENIMIENTO AMBIENTAL... Por otro lado, los socios del club rotario Navolato se organizaron con integrantes de la sociedad civil para dar mantenimiento al tramo Navolato Altata, desde el limoncito, para dar limpieza a los árboles que están en ambos costados de la rúa. Recordemos que muchos de los socios rotarios, rotaractianos y socios del club Interact, han plantado todos los árboles que usted puede ver cuando circula por ese tramo carretero. Muchos árboles son amapas, otros son frutales e incluso algunos, especiales por el tema de la salinidad de la tierra en esas zonas. La idea de los rotarios era hacer un pulmón a ese corredor, además de embellecer la zona. Juan Carlos Cabrera, presidente del club vincula estas actividades para embellecer y cuidar los árboles... DISFRUTANDO ALTATA... Cada vez aumentan las familias que residen en algún sector de esta sindicatura y que además de disfrutar de nuestras playas también se alejan del bullicio para convivir solo en familia como se recomienda en estos tiempos. Tanta demanda hay de espacios, que además de rentar, muchas casas y terrenos de la zona residencial empiezan a adecuar sus espacios para tener villas o departamentos de modo que pueden rentar y empezar hacer negocio. Muchas de las nuevas construcciones no solo se están haciendo para disfrutar los dueños, sino que también buscan cómo poder compartir los espacios para que otros, a través de renta o incluso, compra, puedan tener y de esa forma recuperar la inversión. De hecho, la plusvalía de Altata o del sector privado Isla Cortés, está en aumento, ojalá la contribución con el predial y pago de servicios al municipio vaya a la par, porque la demanda de estos servicios cuesta y si no están al corriente, el municipio deberá ya, ejercer algunas acciones para bajar el adeudo que arrastra muchos de los que habitan este sector residencial... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicitamos a los que celebran la vida como es el caso de Martha Plata, Juan Trapero, Pedro García Moreno, Ailyn Barraza, Alicia Iribe, José Luis Salazar, Daniel García, René Gastélum, Silvia Bernal, Rodrigo Tamayo Estolano, Óscar Gastélum, Juan Traslaviña y Norma Gutiérrez. Hoy celebra la vida Martha Quintero y Alma Rubí López. Mañana cumplirán años Martha Zazueta Corrales. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Hace unos días se anunció la construcción de un arco de bienvenida a la llegada a la ciudad de Navolato, una obra que se ha pospuesto muchas veces durante varias administraciones, de hecho, alguna vez se inició y por un mal proceder jurídico, un particular bloqueó la obra al ayuntamiento en turno y está no pudo ser continuada y dejó unos cimientos que al tiempo fueron tumbados. Veremos en esta ocasión qué pasa... Muchos se preguntan el por qué las canchas ubicadas en la megatechumbre de la plazuela Vicente Guerrero luce sola y en las noches sin luz, esto es para evitar que haya socialización de quienes van a jugar, las autoridades buscan bajar las cifras de enfermos de COVID-19 y entre las alternativas, además de lavado de manos y uso de cubrebocas, la distancia social entre unos y otros, es clave...DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.