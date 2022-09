Al Son de Navolato

“La disciplina y la constancia abren la puerta del éxito”... 4x4... Están organizando el congreso estatal club 4x4 y en esta séptima edición nuestro municipio será la sede por lo que los días 15 y 16 de octubre se reunirán a todos los amantes de esta actividad denominada duneros. El comité organizador local tiene contemplada las actividades en Altata por lo que la directiva del club local, está visitando empresas que quieran contribuir en la organización. Andan diseñando los lugares a visitar y echar andar los vehículos que traen destinados a esos hobbies que les reúne en ente tipo de eventos...ALTATA ALTERNO... Se llevó a cabo el evento denominado Altata Alterno volumen dos, un concepto que reúne frente al mar a talento artístico que esta edición se conformó por Anahy Rivera, Cafeína Gris y Virusz. Los artistas deleitaron al público que ahí se dio cita para cantar y bailar con la música que compartieron los artistas convocados. Fue un buen evento a juicio de los asistentes y están gustoso que haya espacios para música variada de modo tal que la expresión artística tenga su foro de expresión. Felicitaciones a los organizadores. Los fondos recaudados en esta edición fueron para la fundación Patitas médicas... ALTA CONCENTRACIÓN... El campeón Paúl Morales Bojórquez sigue concentrado en su participación en el mundial de la sub 23 a celebrarse en la madre patria, España. El navolatense diseña diversas estrategias de las que podría echar mano al momento de la lucha que tendrá con sus rivales, Paúl en búsqueda del primer lugar. Sabedor que dará todo lo que esté de su parte, no nos queda que desearle el mejor de los éxitos... GUIANDO ARTISTAS... El tenor José Manuel Chu sigue al frente de la escuela de ópera en Sinaloa por parte del Instituto Sinaloense de la cultura por lo que impulsa en los estudiantes todas las dotes artísticas para hacer crecer está rama artística y es compartida en los eventos que se realizan para que escuchemos las voces de la nueva generación de artistas. A la par, el tenor, continua con sus presentaciones y sorpresas para su público por lo que seguro pronto lo veremos nuevamente en escena... CAÑERO CULTURAL... Siguen los preparativos para la exposición del cañero cultural por lo que los artistas invitados, tanto locales como foráneos, preparan las obras y las actividades que deleitarán al público navolatense para el cual, los esfuerzos de quienes integran este movimiento, es el público enfocado. Hay mucho interés en ver lo que este año habrá de presentarse porque conforme van avanzando en las ediciones, las obras expuestas son de mejor calidad y es que tenemos mucho talento oriundo del municipio que fusionado con los invitados especiales, han permitido que está exposición mejore cada año y en esta edición no será la excepción... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida Sebastián Santiesteban Godoy, Ricardo Verdugo Retamoza, Melanie García, Sergio Martínez, Vania Padilla, Pedro Nevárez, Johana Malacón, Carlos Rodelo, Lorenzo Morachis, Lariza Alcaraz, Aída García, Javier Hernández, Baldomero Torres, Rodrigo Amador, Lariza Alcaraz, Jesús Madrigal y Sofía Villalobos. Hoy cumplen años Juan Cordero, Víctor Arciniega Panduro, Ramón Jacobo, Ana Paola Jaramillo, Juan Carlos Hernández Iribe, Edgar Marentes y Marco Antonio Urías. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... El PAN en Navolato está viviendo el proceso de cambio de dirigencia, misma que ocupa Omar Quevedo, también regidor local. En este proceso de cambio de dirigencia la presidencia caerá en mujer, por lo que dos damas buscan alcanzar el puesto. Será en próximos días cuando se defina a la ganadora, veremos la operación de los grupos locales del blanquiazul... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.