Al son de Navolato

“No hay forma que te vaya bien en la vida deseándoles mal a los demás”... ENLACES JUVENILES... Dos parejas de jóvenes se unieron ante la ley de Dios y los hombres para conformar una nueva familia ante la sociedad. Por un lado, Gemma Quevedo y Óscar Olivas tuvieron una misa para recibir la bendición religiosa y de ahí, se trasladaron a una hacienda para festejar con los seres queridos tan especial acontecimiento en sus vidas. Las fotografías y los videos en las redes sociales de los asistentes dan fe de una gran recepción. Por el otro lado, Calicia Montoya y Yahel Antonio Grave dieron el sí ante el Todopoderoso rodeado de familiares y demás allegados. Después de la homilía, la pareja convocó a los cercanos para brindar por esa noche tan especial que cambiará sus vidas. Los ahora esposos, conservan en todas las fotografías una cara de felicidad en esta nueva etapa. Vaya para ambas parejas los mejores deseos... ATLETAS CAMPEONES... Hace unos días se llevó a cabo en Mexicali, un encuentro de atletas de varios estados del país, buscando todos dar lo mejor en sus competencias para poder participar en la siguiente etapa nacional, logrando Benjamín Osuna Bueno, Diego Hernández Bolaños y Gonzalo Medina Osuna ese pase para representar a Sinaloa el próximo mes de junio los juegos nacionales convocados por la CONADE en Hermosillo, Sonora. El mejor de los éxitos para ellos y para todos los que integran este gran equipo de atletas de Navolato así como a su entrenador, Santiago Verdugo Heraldez. Felicitaciones... EXPO FERIA... Del 26 de mayo al 05 de junio una gran variedad de atractivos estará presentes en la llamada Feria de la caña, donde se reunirá una variedad gastronómica, juegos infantiles, muestra de negocios, fiesta popular y palenque con una gran variedad artística. Se anunció que el youtuber Héctor Limón será coronado como rey de la fiesta, se organiza un certamen juvenil para elegir entre varias jóvenes, a la reina de esta feria misma que será coronada al inicio de las actividades. Para el teatro del pueblo está anunciado los grupos Sonora Dinamita, Los Cadetes de Linares, banda Zarape, Organización Zeta, Póker Especial, Los Invasores, Revolver Cannabis, entre otros. Se está armando de modo tal que haya algo para todas las edades y gustos. Todo se desarrollará en los terrenos del otrora ingenio La Primavera, justo frente al estadio Juventud. Una excelente oportunidad para disfrutar y distraerse con eventos de buena calidad... SUMANDO ESFUERZOS... Este viernes 6 de mayo se hará una noche de queso, pan y vino para ayudar a Cruz Roja Navolato. La velada contará con música en vivo por una cuota de apoyo para reunir fondos para la benemérita institución. El evento se hará en la hacienda Santa María y se espera la participación de personas de la sociedad civil que desee ayudar... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Eleazar Gutiérrez, Elena Medina, Ámbar Ceja, Abril Moreno, Lupita Mora, Norma Cuevas, Juan Carlos Godoy, Karina Urías e Ismene Acosta. Hoy cumplen años Nacho Reyes y Alberto Duarte, para todos mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Quirino Ordaz Coppel, embajador de México en España anunció al primer integrante a su equipo de colaboradores en la madre patria y fue al joven navolatense, Martín Valdez Robles, quien fue un colaborador cercano como secretario particular en el período como gobernador de Sinaloa. Además, es suplente del diputado local Ricardo Madrid. La puerta de Alcalá se abre para Martín onde seguro hará un gran papel y nuevos logros respaldarán su hoja profesional. El mejor de los éxitos para él... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.