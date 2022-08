Al Son de Navolato

“Siempre devuelve la sonrisa que recibas” ... CAMPEONA SOFTBOLERA... Hace unos días la joven Camila Ibarra, originaria de la sindicatura de San Pedro, quien es parte del equipo de softball de la Sub 16 de nuestro país, quien obtuvo, medalla de plata en el encuentro denominado Pony International World Series, realizado en McAllen, Texas. A todas las integrantes y en especial a la navolatense, va una felicitación...TEEN UNIVERSE... Arianna Jacobo es la representante designada por Navolato para participar en el concurso de belleza Teen Universe Sinaloa a realizarse el próximo mes de octubre. Previo a la competencia estatal, Ariana será coronada e impuesta la banda de reina en próximos días y de ahí, iniciar una preparación en muchos temas claves para poner en alto el nombre del municipio... SONARTE NAVOLATO... Rafael Godoy Medina y todo su equipo de maestros están súper felices, se anotaron un diez en su clausura de fin de cursos con un festival donde los alumnos, (niños y jóvenes), mostraron el nivel de conocimiento en materia de música logrando que el público vibrara al verlos en escena. La escuela sigue creciendo, fortaleciendo el talento de sus alumnos, por ende, los padres están felices al ver a sus hijos en escena. Rafael, su director, está feliz y seguro continuará haciendo más grande a Sonarte. Felicitaciones a todos... LISTO, SATAYA... La sindicatura de Sataya se sumó a también tener su nombre en mayúsculas en una de las zonas más vistas de dicha comunidad. Esta sindicatura tiene sus características muy valiosas como su campo, hay mucho ganadero, parajes naturales, monumentos religiosos y una de sus íconos, nacido en Sataya el ilustre Juan de Dios Bátiz. Para inaugurar dichas letras se organizó un festival artístico cultural al que se dieron cita, lugareños e invitados, todos disfrutando de la velada y aplaudiendo el esfuerzo de todos los que contribuyeron con este regalo para la comunidad, que será visto en muchas fotografías de quienes visiten dicha sindicatura... LOS ROTARACT... Los jóvenes del Club Rotaract Navolato realizaron su cambio de mesa directiva recibiendo la presidencia Georgina Ochoa Castañeda, quien estará al frente de este organismo juvenil y que habrá de contribuir con el bien de la población de Navolato. Georgina recibió el cargo luego que Janeth Sánchez Frayre dejara el cargo y compartiera un mensaje y su informe final. Así los jóvenes dan inicio al movimiento de Rotary en la nueva estafeta. El mejor de los éxitos para la nueva directiva... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que festejan su cumpleaños como es el caso de Ana Berrelleza, Imelda Estrada, Julissa Ruiz, Mariana Verdugo, María Elena Urías, César Lomelí, Carlos Hermosillo, Francisco Aldapa, Jesús Ramón Torres y Adriana Gastélum. Hoy cumplen años Gaby Morachis y Pablo Medina. Mañana lo harán Amparo Godoy, Kenia Mendoza, Erick Valenzuela y Ángel Escamilla. Para todos, los mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... El proceso de MORENA realizado el pasado fin de semana dejó ver los famosos grupos que todos los partidos tienen. El movimiento se inclinó y los perdedores, muchos fundadores de la 4T no están del todo contentos. Veremos los acomodos y las negociaciones para ayudar a los caídos. Sirvió también para la filiación de más a este movimiento... Habrá movimientos internos dentro de la estructura del ayuntamiento, los ajustes serán para equilibrar el rumbo de la administración de Margoth Urrea, ante la proximidad de su primer año de gobierno... Hoy que inicia el octavo mes del año, Navolato tendrá su festejo de cumpleaños y también la celebración a los bomberos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.