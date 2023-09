“La gratitud tiene poca memoria”... LA BOXEADORA... La oriunda de las Bebelamas de Sataya, Barbara Vázquez, sigue consolidándose en su carrera y ahora se prepara para viajar el 30 de septiembre a los Emiratos Árabes para enfrentarse a Nastaran Fathi. La navolatense también conocida como Bárbara “Tayson” Vázquez lleva un récord de ocho peleas ganadas, una perdida y ningún empate. Su próxima pelea está planeada para que sea en ocho rondas, pelea que se realizará en Dubai. La joven boxeadora es guiada en sus entrenamientos por el dos veces campeón, Roberto Ángel Verdugo. En esta primera pelea internacional, Bárbara habrá de mostrar la casta y así darse a conocer en el extranjero, abriendo nuevos espacios para su carrera en el boxeo femenil. Mucho éxito para ella... ABRIRÁN CONCIERTO... El grupo Jesse & Joy está en su gira denominada internacional llamada Cliches Tour 2023 y tienen contemplado visitar la plaza Culiacán el próximo 22 de septiembre, presentándose en el teatro griego de la capital sinaloense. Los hermanos regresan a compartir su música romántica y aunado a disfrutar de sus melodías, el grupo Cafeína Gris, nacido en Navolato, será el grupo telonero que abrirá este concierto. Los integrantes de Cafeína Gris ensayan arduamente para dar un gran espectáculo y dar lo mejor de ellos para los fanáticos de Jesse & Joy. Además de esta participación de Cafeína, vendrán otras muy pronto ... FIESTA PATRONAL... La fiesta del patrono de la iglesia San Francisco de Asís está cerca y la coordinación para la misma ya empezó desde hace unas semanas, distribuyendo las actividades y buscando donativos para que sea una gran celebración en la que participe la grey católica de la ciudad. Elías Soto, párroco local, está al frente de dichas actividades y entre ellas la tradicional rifa de mil dólares... LEONISMO AYUDANDO... Los socios del Club de Leones Navolato A.C. siguen muy activos con trabajos de ayuda social. Además de becas que brindan a estudiantes, el brindar despensas a familias en situación vulnerable, son, entre otras, las múltiples maneras de ayudar en los programas ya establecidos por el leonismo... INTERÉS PÚBLICO... La alianza para el 2024 busca consolidarse en Navolato. En lo que a nivel nacional y estatal el partido de Movimiento Ciudadano define candidato por la Presidencia del país, en Navolato se suma al PAS, PRI, PRD y PAN, buscando fortalecer a quien representará la alianza municipal en miras de la presidencia municipal y diputación local. Son tiempos de definiciones y los representantes locales de los partidos en mención, fortalecen el proyecto... La diputación federal que corresponde a varios municipios al parecer ya no caerá para Navolato. Recordemos que Fernando García, dos veces diputado federal y ex presidente municipal mueve sus piezas, otros más también lo hacen presentando credenciales para ser considerados y dar oportunidad a otra cara en el ámbito federal... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana quiero felicitar a Lorena García, Sebastián Santiesteban, Vania Padilla, Pedro Nevárez, Joana Malacón, Luis Yamaguchi, Carlos Rodelo, Lariza Alcaraz, Lorenzo Morachis, Aida García, Javier Hernández, Baldomero Torres y Rodrigo Amador. Hoy cumple años Allison García, Rosa Emilia Aldapa, Luis López Urías y Sofía Villalobos. Mañana lo harán Juan Cordero, Víctor Arciniega, Juan Carlos Hernández y Edgar Marentes. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter ahora X @jesvanpal.