“Escuchar, pensar, decidir y actuar puede hacer que mejoren muchas cosas”... NAVOLATENSE GALARDONADO... El Instituto Sinaloense de Cultura entregó el premio Sinaloa de las Artes 2023 al navolatense, José Alfredo Contreras Godínez, conocido como Ito Contreras. De once propuestas otorgadas en busca de este galardón, Ito se hizo acreedor por unanimidad del jurado, tomando en cuenta sus contribuciones con obra creativa aportando mucho al patrimonio cultural de Sinaloa y de nuestro país. Con más de 35 años de trayectoria, el nacido en la Colonia Michoacana, es dibujante, fotógrafo, pintor, ilustrador y otras actividades creativas desarrolladas en las artes. Su aporte destaca ser cartonista editorial de este rotativo Noroeste con La Granja, en San Ignacio su obra destaca en el mural Consolidación y el mural Alegoría a Ixpalino, también en dicho municipio. En los libros de texto gratuito hay obra plasmada del recién galardonado. Parte de su formación se hizo en la Escuela de Arte José Limón del ISIC y en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa; en 1991. Es ganador de otros premios en la entidad. Su aportación constante lo hizo acreedor a dicha distinción y desde este espacio le enviamos una afectuosa felicitación... ARTISTA DESTACADO... Pablo Medina Domínguez expuso su obra en Exposición Colectiva The OK Show, esto en el Centro de Innovación y Educación en la ciudad de Los Mochis, en el municipio de Ahome. Pablo mantiene un trabajo importante en la pintura, cuestión que lo hace vigente con su aporte artístico cultural no solo para Navolato, sino en otros escenarios en el país y seguramente, pronto en el extranjero...JUGUETÓN CONALEP... Hoy Conalep Navolato hará un juguetón en su plantel y esperan más de 200 menores a los que se les hará un momento feliz. El evento tendrá la presencia de Will Veliz, director de la institución en Sinaloa y la anfitriona será Daniela Plata... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicitamos a Edgardo Villaescusa, Saúl Aldapa, Ximena Barrón, Enrique Palacios, Lucía Acosta, Fernanda Bernal, Mela Montaño, Giancarlo Rivera, Juan Manuel Cordero, Martha Gabriela Villegas, Massiel Meza, Selene Quevedo, Yadhira Villegas, Sandra Cabanillas, Rosario Rico y Patsy Urías. Hoy cumple años Martha Zazueta y mañana lo hará Heidi Uriarte. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... No es cosa menor que la precandidata Claudia Sheinbaum, aspirante a la presidencia de México, en su gira por Sinaloa, visite Navolato. La línea morenista en las cercanías de estos eventos, debió tener señales que den cabida a quienes estarán en las boletas para el próximo año, por la alcaldía y la diputación local, así como la diputación federal, no solo la foto “pal Face”, sino para quienes puedan ser los candidatos. La embellecida algunos sectores de la ciudad y el caos vial fue lo más visto. Los espacios para estar cerca de Claudia y del grupo de líderes morenistas que le acompañan fueron abarrotados. Con la presencia de la aspirante a continuar la transformación de México aumenta le efervescencia local para el próximo año en esa línea política... Y ahora que toco el tema de los aspirantes, la lista de quienes buscan la candidatura por Morena para la presidencia municipal de Navolato es, en caso de ser para hombre la candidatura, los registrados son, Francisco Castro, Aurelio Cordero, Juan Eliezer De Jesús Lemus, Eliazar Gutiérrez, Joel Hernández Sainz, Lamberto López, Guadalupe Santana Palma, Jorge Aarón Ponce, Jorge Andrés Quevedo, Alfredo Quevedo, Víctor Manuel Rivera, Juan Tomás Sánchez y Oracio Trapero Zavala. En caso de ser mujer las registradas son Paula Eloisa Guicho, Leticia Gutiérrez, Maribel Juárez, María del Refugio Medina y lleva mano Margoth Urrea Pérez, que, al reelegirse, tiene información que será para mujer el municipio de Navolato. Y para la diputación por el distrito 10, los aspirantes son Mitzy Lora, Carmen Noriega, Felipe de Jesús Flores, Horacio Acosta, Oracio Trapero, Guadalupe Santana Palma y Alberto Morales. Con esta la lista se descarta la reelección de Marco César Almaral ni busca la alcaldía, seguramente estará despachando en alguna dependencia de gobierno que no es el caso de Fernando García Hernández, quien busca continuar como diputado federal, por su tercera reelección, ya sea por el PT o Morena... Y Va Por México, con PRI, PAN, PRD y PAS parece que ya acordaron. El PRI lleva la presidencia y el PAN la diputación local pero si sale la presidenta del blanquiazul a nivel estatal de su cargo, las cosas pudieran cambiar para este proyecto y los posibles interesados... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores no me resta que despedirme quedando a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, nos tomaremos unos días de descaso, nos leemos el año entrante Dios mediante, que pase felices fiestas junto a los suyos.