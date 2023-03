“Una sonrisa sirve de escondite, defensa y ataque. Cambia de actitudes y además contagia, así que sonría”... CARNAVAL NAVOLATO... Para los días 24, 25 y 26 de este mes, se realizará la fiesta carnestolenda de la cual, se dice, habrá muchas sorpresas que harán muy divertidas las coronaciones y el recorrido del desfile de carros alegóricos por algunas de las calles de la ciudad. Comparsas, carros alegóricos, brillo, color, mucho ritmo, música y un gran ambiente de esta fiesta denominada Esplendor Ancestral. Las autoridades están buscando realizar, según se sabe, una fiesta divertida y buscando involucrar a quienes puedan y gusten aportar algo a esta festividad... FIESTA PERMANENTE... Ya lo hemos dicho y es generalizado, Altata es una zona de mucha afluencia, principalmente para los sábados por la noche y los domingos. Hoy que es día feriado, de puente como le decimos y habiendo pasado el carnaval de Altata, debe estar todavía muy concurrido. Es increíble la afluencia vehicular que hay para ir a disfrutar del malecón, para los navolatenses, los sábados por la noche es el punto de reunión de muchas y muchos y los domingos, los culiacanenses abarrotan la zona del malecón. A pesar de esa gran afluencia, los restauranteros, muchos, no todos, no reportan altas ventas como muchos podemos suponer. Por ello son los que ya buscan traspasar el local porque el negocio no deja lo que consideran para ser rentable. Un problema será la gran afluencia vehicular, pocos espacios para estacionamiento y los establecidos no dan abasto muchos domingos y eso se vuelve un caos para estacionarse. Aunque las calles aledañas es una buena opción, mucho depende de qué tipo de persona van en el vehículo y de una forma u otra, tampoco abastece porque las casas tienen cocheras. La situación sí es en caos por tanto vehículo que no va a la par de las ventas para todos. Nuestra bahía es la zona de recreación sabatina nocturna para los navolatenses, que al igual que las dunas, pero con menor impacto, es la recreación. La ciudad está sola y el malecón lleno. La fiesta es allá. Las dunas siguen siendo un atractivo permanente. Ante todo, la construcción de departamentos y casas sigue estando con gran auge, el metro cuadrado está igual que en zonas de la capital. Sumado a todo lo anterior, las autoridades deberán invertir recursos para recuperar algunos aspectos que han sido dañados en el malecón e instalar espacios que presten servicios a los visitantes, como son los baños. Desde la apertura del malecón, la inversión para mantenerlo bien ha sido mínima, deberán inyectarle recursos para que siga siendo la joya de la corona para la recreación de la zona centro de Sinaloa... SEMANA SANTA... Por cierto, los preparativos para toda la zona de atracción turística ya están casi listas. Ya están dando mantenimiento a muchas casas que parece tendrá más afluencia hoy que el año pasado. Otros buscan rentar un espacio en cualquier parte, lo más cerca al mar. Los días que muchos optan por descansar en Semana Santa, la zona parece que estará demasiado llena. Aliste su mochila... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que festejan la vida como es el caso de Alba Casillas, Julio Montoya, Ángel Burgueño, Jesús Torres, Israel Santiesteban, Alexa Padilla, José Retamoza, Tere Estolano, José Pablo Bastidas, Sergio Ernesto Duarte. Hoy cumplen años Nayeli Ley y Fabiola Santiesteban. Mañana estarán de fiesta Santiago Hion Rodelo, Flor Chaidez y Silvia Luévano. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO.... Para nuestra mala fortuna, las oficinas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenía abiertas por la calle Juárez, rumbo al estadio Juventud, han sido cerradas. Muchos dicen que volverán a prestar servicios, pero otros han ventilado que ya han sido cerradas de forma definitiva. Por lo que pueda suceder si reabren o no en fecha próxima, cualquier trámite que puedan tener, lo tendrá que hacer a las oficinas en Culiacán... Los partidos políticos locales armaron su estrategia en lo local para el tema de la elección de los síndicos la cual se hará el próximo 26 de marzo. Los presidentes de MC, PRI, PAN, PRD y el PAS unen esfuerzos en este sentido y experimentan si para el 2024 podrían ir juntos, con candidato en común, buscando una alianza ganadora que vaya en contra del partido en el poder, Morena... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.