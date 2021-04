Al son de Navolato

“Cada uno de nosotros estamos aquí para descubrir y seguir nuestro propio camino, pero si seguimos el de otro, jamás seremos felices”... CAÑERO CULTURAL... Hace unos días, se reunió parte del equipo que impulsa el movimiento denominado cañero cultural, con el objetivo de trazar la ruta para la edición de este año que se vislumbra será aún mejor. Estos eventos promovidos entre ciudadanos que viven aquí y otra parte que no, son dignos de reconocerse, su amor al arte les ha permitido hacer sinergia para que la promoción a la cultura no se deje de hacer desde la participación ciudadana. En esta tercera edición habrá la participación del famoso Quino McWhinney del grupo de Big Mountain que junto a otros talentosos presentarán una canción para Navolato. Traen muchas ideas y principalmente, siguen muy animados integrando a muchos más que desean ser parte de esta próxima tercera edición... LAS VACACIONES... El periodo de descanso para muchos, concluyó. Hoy a sus actividades normales, conforme la situación de la pandemia lo permita, estamos en el flujo de seguir cuidando las formas y modos para que la estadística no suba. Y uno de los temas que hizo de que hablar fue la apertura de las playas y aunque se veía mucho flujo vehicular, los días santos, según restauranteros de Altata, no fue igual que otros años las ventas, esperando que haya sido porque muchos decidieron resguardarse de convivir entre los tumultos para evitar el contagio. Ya este fin pasado, muchos ya disfrutaron con un poco más de tranquilidad la playa, con menos afluencia, a excepción del fin de semana, porque todos los sábados y domingos, Altata y sus alrededores se mantendrá, si las autoridades no ponen restricciones, demasiado lleno. El malecón de Altata, El Tambor, las dunas y parte de Isla Cortés estará teniendo un gran auge de personas. Las playas de El Tetuán Nuevo y Viejo se mantienen con la afluencia de los que tienen casa de playa en su mayoría. El calor llegó y mucha gente buscará pasarlo en la playa por lo que hay que seguir teniendo restricciones por su seguridad... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a Luis Unzueta Cázarez, Pricela Domínguez, Jaime Corrales, Benigna García, Jesús Montoya, Serena García, Chary Marentes, Juan Carlos Higuera, Patricia Echavarría, Rafael López Tamayo, Rosina Malacón. Hoy, a Esmeralda Jacobo y mañana a Guillermo Paredes, Yolanda Yamaguchi. Para todos, los mejores deseos... AUTOCINEMA 2021... Buscando adaptarse a los tiempos que vivimos, habrá un evento de autocinema los días 16, 17 y 18 de este mes. Algunas ciudades del mundo han realizado este tipo de eventos impulsando el poder divertirse. Mayores informes al teléfono 667 351 4756... INTERÉS PÚBLICO... La edición anterior les compartí la lista de los nueve ciudadanos que pretenden dirigir el rumbo de nuestro municipio, buscando el cargo de Presidente municipal. Ahora les comparto quienes aspiran a la diputación local por el Distrito XI, ellos son: Rosa del Carmen Rodríguez por la alianza PRI, PAN y PRD; Irma Meza por el PT; Luis Fernando Quezada, por Movimiento Ciudadano; Miguel Calderón, por el Verde Ecologista; Marco César Almaral, por Morena y PAS; José Ricardo Vidales, por el PES; Alfredo Sicairos, por RSP, y Juan Ramón García, por el partido Fuerza por México. Recordemos que Navolato también es parte del Distrito X, que comprende otros municipios, además del nuestro y que abarca la zona costera de Navolato. Ahora, la diputación federal que corresponde al Tercer distrito, el más grande, por cierto, abarca seis municipios, Navolato, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato y Sinaloa municipio. Los contendientes a este cargo son: Romelia Aispuro, por el PES; Blanca Ramírez Rico, por Fuerza por México; Altagracia Verdugo, por Movimiento Ciudadano; Sandro Alonso Navarro, por el partido RSP; Jesús Fernando García por PT, Verde Ecologista y Morena, y Víctor Godoy Angulo, por la alianza PRI, PAN y PRD. Otro navolatense que está en boletas electorales es Alfredo Villegas Arreola, quien aspira a la diputación del Séptimo Distrito federal, por Culiacán, que también va en alianza con PRI; PAN y PRD. ¿Cómo ve usted amable elector? Muchos interesados e interesadas en llegar al Congreso de Sinaloa y otros al Congreso Federal, vaya conociendo la hoja de vida personal, laboral y pública para que defina por quién votará... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores, por el momento me despido, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 667 759 8111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal. Hasta la próxima semana, Dios mediante.