“Tanta prisa por crecer para darte cuenta que la infancia es lo más bonito que tenemos”... ASUME CARGO... Pedro Flores Leal asumió la rectoría de la Universidad Autónoma de Occidente para el periodo 2024-2028. El acto se realizó en sesión solemne ante el Consejo Universitario y la Junta de Gobierno con invitados especiales, en evento presencial y también vía zoom. El nuevo rector con raíces navolatenses dijo “sí, protesto” con fundamento en la Ley Orgánica y en el Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Occidente con la presencia de Sylvia Paz Díaz Camacho. Cabe destacar que Pedro ya era colaborador del área de posgrados en esta institución. En los primeros días del año, después del periodo vacacional, el rector inició trabajos en una gira por planteles del norte del estado, buscando los consensos para trabajar en su nueva responsabilidad... NUEVA RESPONSABILIDAD... Por el lado del Tecnológico de Culiacán, extensión Navolato, Humberto Alonso Sánchez Benítez es el nuevo coordinador de la extensión en nuestro municipio, cargo que le confirió Francisca Piña Zazueta, directora del Tecnológico Nacional de México, campus Culiacán. Ya en funciones, el nuevo coordinador seguirá velando por seguir creciendo la institución para el beneficio de los estudiantes y el equipo humano que le respalda... CON TODO... El luchador Paúl Baltazar Morales viene fuerte en este nuevo año, su reto mayor, aplicar para los Juegos Olímpicos en París este año, pero antes también tendrá que obtener su pase en el preolímpico que lo pone en la antesala para poder ser considerado. Entregado a la lucha grecorromana, donde ha obtenido medallas en México y el extranjero, se prepara para un logro que dejará huella, el nuevo gimnasio de lucha grecorromana que llevará por nombre Paúl Baltazar Morales Bojórquez... PROMOCIONAN SINALOA... A finales del año Monserrat Oliver y Yolanda Andrade hicieron un recorrido por la entidad para mostrar los atractivos de nuestro estado y lo iniciaron en Navolato, en Altata y claro, se acercaron a El Tambor, donde la guapa conductora y modelo tuvo una casa que fue testigos de muchas fiestas y visita de artistas y deportistas como Paulina Rubio, Verónica Castro, Julio César Chávez, entre muchos otros... DISFRUTARON ALTATA... El famoso actor sinaloense Alejandro Speitzer estuvo de visita en su estado acompañado a su hermano, Carlos, también actor. En su estadía en Culiacán donde se asegura por muchos pagó la cuenta de todos los que estaban en un restaurante donde él también estaba, Alejandro estuvo de visita en Altata, disfrutando del mar y de los ricos mariscos que acá se preparan. También acá en Altata, en noviembre, durante el palenque de Culiacán, Alejandro Fernández estuvo de visita en dicho puerto donde saboreó mariscos frescos preparados solo para él y sus acompañantes, algunos dicen que se vino a curar la cruda, pero quienes dicen que coincidieron con él, lo hicieron cantar y disfrutaron de su voz y presencia. Así nuestra bahía... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que cumplen años como es el caso Carlos Godoy, Alejandro Berrelleza, Alán Higuera, Omar Quevedo, Edgar Leal, Ramón Gallegos, Sergio Martínez, Carmelina Duarte, Cervando Ortega, Luis Acosta, Deysi Unzueta, Pricela Berrelleza, Víctor Hugo Chaidez, Alberto Medina, Mercedes García y Ana Hermosillo. Mañana cumple años Magui Barrón e Iván Arreola. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Los temas políticos se acrecentarán en muchas reuniones y habrá muchas lecturas, junio 2024 México vivirá elecciones y en Navolato se preparan para ello. Morena ante su consejo nacional autoriza a más tardar hoy, quiénes serán los candidatos a la diputación federal número 3, a la diputación local del distrito 10 y a la presidencia municipal. La lista que se propuso y se avaló por los consejeros sinaloenses favorecen a Wil Veliz para la diputación del tercer distrito, cargo que ostenta por dos períodos consecutivos Fernando García y que por el PT busca que en México le permitan una tercera reelección, pero él, mientras no va propuesto por Sinaloa. Para la diputación local del distrito 10 va Guadalupe Santa Palma y para la presidencia municipal, la reelección de Margoth Urrea. Una candidata más con origen en Navolato es Sthefany Rea Reátiga, quien va por distrito10 que corresponde a Culiacán. Habrá que estar atentos a estos resultados... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores no me resta que despedirme quedando a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, nos tomaremos unos días de descaso, nos leemos el año entrante Dios mediante, que pase felices fiestas junto a los suyos.