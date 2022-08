Al Son de Navolato

“La vida te llevará a donde realmente debes estar y te moverá de lugar cuando ese lugar ya no vibre contigo”... CAFEÍNA GRIS... La banda de pop rock sigue en acenso en su carrera artística. Ahora de su sencillo Lado A, impulsan la nueva canción titulada “a casa”. La rola con un toque nostálgico refleja parte de la personalidad de los integrantes de esta banda que sigue picando piedra en Sinaloa y en el resto del país. Previo a pisar más escenarios, siguen su preparación artística y valoración de nuevas rolas para su siguiente material discográfico. Recuerden que en las diversas plataformas digitales pueden encontrar esta canción y las anteriores. Por cierto, les comparto que el grupo cafeína tocará el próximo viernes 12 de agosto en punto de las 8 pm en el restaurante La Estación, donde también ameniza una voz privilegiada, David Félix, quien ameniza todos los jueves para que acompañe su cena con música en vivo desde las 8 de la noche. El restaurante La Estación está buscando tener un foro artístico para tener a los mayores expositores del canto, pero también para aquellos que se quieran cantar, con ganas y sentimientos... LAS VACACIONES... A dos semanas de que se concluyan las vacaciones oficiales, muchos son los que siguen disfrutando y otros que ya han dejado sus maletas en casa. Turquía, Dubaí y Europa fueron de los rumbos que muchos optaron por visitar, incluso otros grupos de navolatenses se preparan para hacerlo en octubre. De los viajeros al extranjero está la familia Miller López, Gema Quevedo y Óscar López, Abraham Ibarra y su familia, Luz María Leal y familia. También Sergio Rico se fue a Bélgica al evento Tomorrowland en su edición 2022. A Vancouver se fue Liliana Zamora con las siete sobrinas. Y acá de México, apenas ayer regresaron del tradicional viaje al centro del país por el Pbro. Elías Soto, acompañado por varias decenas de navolatenses... NUEVOS CONCEPTOS... La idea de invertir nunca es fácil, emprender es un tema que se habla mucho, pero hacerlo implica muchas más cosas que dinero. Los tiempos para hacerlo pocas veces son favorables, sostenerse en el medio de aceptación no es cosa de suerte ni de ganas, hay implícita muchas cosas más. Y a pesar de todo lo que conlleva invertir, afortunadamente para Navolato sigue habiendo lugareños que quieren apostarle a nuestra ciudad y uno de los rubros que siguen en expansión son los restaurantes. Nuevas opciones planean abrirse por lo que el abanico de ofertas aumenta. Y lo mejor, no solo para la ciudad, algunas sindicaturas también están teniendo esas ofertas, Altata, Villa Juárez y La Palma están en dicha tesitura. Dicho lo anterior, abrir Canirac Navolato ya podría ser una opción para reunir a todos los restaurantes y tener un mecanismo de operación para crecer y que represente al sector ante las autoridades... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Juan Felipe Almada, Ana Esther López, María Cecilia Rubio, Ana Karen Félix, César Malacón, Patricio López, Pedro García Moreno, Juan Carlos Trapero, Ailyn Barraza, Alicia Iribe, José Luis Salazar, Daniel García, Selene López, René Gastélum y Rodrigo Tamayo Estolano. Hoy cumplen años Óscar Gastélum, Juan Traslaviña, José Antonio Malacón y Norma Gutiérrez. Mañana celebrarán la vida Lupita Cristerna, Alma Rubí López y Martha Quintero. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... La votación pasada para elegir a los consejeros de Morena a nivel nacional logró que cuatro navolatenses sean parte del grupo que habrá de definir rumbos políticos ante la proximidad del 2024. Lograron ingresar como consejeros María del Carmen Noriega, Edith Acosta, Oracio Trapero y Ambrocio Chávez... El PAN Navolato mantiene presencia con acciones y trabajos a través de su presidente Omar Quevedo. El también regidor mantiene un ritmo en varios temas públicos buscando que el blanquiazul esté presente para el siguiente proceso electoral... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.