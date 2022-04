Al son de Navolato

“Una mente negativa nunca dará una vida positiva”... MEXICANA UNIVERSAL... La navolatense Deysy Unzueta, quien representa a Sinaloa en el concurso de belleza Mexicana Universal hizo una excelente entrevista digital con Lupita Jones, directora nacional de este certamen.

El tema central de ambas fue la inclusión, la salud, la belleza y la formación de todas las representantes de México. Al ser designada para representar a la entidad por obtener la suplencia del certamen en Sinaloa, Deisy compartió en el “live” de Instagram que jamás se ha dejado de preparar, física y mentalmente porque el sueño de ser parte de este concurso era la constante de vida desde niña y aunque no son las circunstancias planeadas por ella para ser parte del concurso pero sabiendo que la vida le brindó esa oportunidad, no pudo rechazar, por lo que está disfrutando previo a la concentración y hasta la etapa del concurso final. Con la carrera de nutrición y un buen nivel de inglés, la bella sinaloense va fuerte por la corona, está disfrutando cada momento de esto que vive y está lista por alcanzar la meta final, la corona de Mexicana Universal México. La concentración de todas las participantes será desde el próximo 30 de abril. El evento final será el 22 de mayo y se trasmitirá por la señal Imagen TV, además de plataformas digitales. Hay que ir armando la porra y dar las mejores vibras para tan bella representante de nuestra entidad, sabemos que dará lo mejor de sí, además de disfrutar por alcanzar su sueño. Habrá que estar atentos a los llamados que se realicen para hacernos presentes con nuestra reina de belleza... ATLETAS NAVOLATENSES... El deporte es una actividad que quienes realizan cualquier disciplina, la hacen siempre con pasión. Desde niños, la generación de atletismo de la que ahora muchos ya son jóvenes, siguen practicando diariamente con la guía de Santiago Verdugo y que han logrado muchos avances en ese equipo y algunos han emigrado a otros, pero esas bases han sido la fuerza para sus logros. Por otro lado, en luchas asociadas, recientemente cuatro representantes de Navolato destacaron en los juegos nacionales CONADE edición 2022, ellos son Iván Rentería, Luis Ángel Godínez, Misael Padilla y Sergio Navarrete Reyes logrando este último su pase al nacional. Sergio es ya un representante de lucha grecorromana y guiado por Orestes Morales, sabrán fortalecerse como equipo para obtener medallas nacionales e internacionales. Felicidades y mucho éxito... CRUZ ROJA... Inició la colecta de Cruz Roja Sinaloa y el arranque en el estado se hizo en la base de Altata, recientemente inaugurada y que ha dado un gran apoyo para el turismo y los lugareños. Con la visita del gobernador de la entidad Rubén Rocha Moya, la colecta inició en toda la entidad y la aportación de los sectores y a población, permitirá en todas las bases, traer un respiro para continuar con las operaciones de los servicios. Aquí en Navolato, además de la colecta, se está realizando una noche de queso, pan y vino con música viva para recaudar fondos y que pueda dar otro respiro económico y tranquilidad para sostener la causa principal, servir a la comunidad. Apoyemos la causa, Cruz Roja nos ocupa a todos... DE VISITA... Saúl Villegas está de visita en esta su tierra, disfrutando de unos días de la familia, los amigos, el inicio del calor y la playa, esperemos tenga una feliz estancia y un buen regreso a Virginia, muy cerca de Washington, en Estados Unidos... FELIZ CUMPLEAÑOS... Angélica Acosta, Juanita Pérez, Rafael Uribe, Margarita Müller, Rogelio Alarcón Rivas, Yiovani Mendoza, Salvador Morales, Rocío Ruiz, Vianey Espinoza, Arturo Soto Salgado, Norma Aceves, Lupita Hernández, Beatriz Jiménez, Helia Guzmán, Arturo Soto Tanori. Hoy cumplen años Laura Cortez y Rocío Madrigal. Mañana cumplirán años Tere Amador, Flerida Gastélum y Waldy Villaescusa. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores, por el momento me despido, me pongo a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.