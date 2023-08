“Si no estás feliz con tu realidad, prueba hacer algo diferente hoy”... FIRMA CONTRATO... Muy feliz y no es para menos, está el joven cantante Octavio Cuadras, una voz que muchos ya conocen y que a juicio de los que saben de canto, ven en Octavio un excelente timbre de voz para seguir conquistando con su talento. Y el sueño de Octavio se cumplió, firmó hace unos días exclusividad para la compañía disquera Universal Música, una de las asociaciones más fuertes en este medio y donde seguro el joven navolatense habrá de destacar en otros niveles, merecido lo tiene por su terquedad de hacerla a lo grande y por esa voz que la vida le dio, en resumen, se llama talento y sueños que busca hacer realidad. Felicitaciones y el mejor de los éxitos Octavio... NUEVO LIDERAZGO... Los socios del Club Leo realizaron una sesión ordinaria para recibir a Roberto Leal como el nuevo presidente de este organismo luego que Kimberly Mora culminara su período de actividades, presentando durante el acto su informe de resultados durante la gestión que dirigió. La toma de protesta de Roberto y de la comitiva que le acompaña estuvo a cargo de Raquel Zazueta como jefa de región F del distrito B9 al que pertenecen, así como el presidente del club padrino, Antonio Mora Franco. Este club va fortaleciéndose ante la comunidad y va creciendo con más jóvenes dispuestos en aportar algo a Navolato. El mejor de los éxitos para Roberto y felicitaciones a Kimberly... INICIAN PROMOCIÓN... La sexta edición de El Cañero Cultural planeado a realizarse para los días 24, 25 y 26 de noviembre será pro Ciudad de los Niños, el espacio que atiende alrededor de 30 menores. La idea de este año, además de promover la cultura de los talentos del municipio y de algunos visitantes, será impulsar aportaciones para este albergue de niños y niñas... CUMPLIEDO TAREAS... Israel Malacón Osuna, quien desde hace algunas semanas despacha en Cancún como director de la oficina de defensa del consumidor zona Caribe mexicano ha empezado a realizar bien su tarea. El desempeño puesto en esta responsabilidad se empieza a notar en dicha zona de México y tiene todo el respaldo en las decisiones que tome, todo con el fin de cumplir la encomienda puesta en el navolatense y que además de la parte profesional, la parte política no se descarta porque los enlaces están en el centro del país y estos meses de acomodo y de procesos puede ser ubicado en proyectos más a modo en este estado o en el mismo municipio... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de José Luis Malverde, Martha Quintero, Cristina Gastélum, Alma Rubí López, René Gastélum, Silvia Bernal, Rodrigo Tamayo júnior, Heriberto Gastélum, Juan Traslaviña, Norma Gutiérrez, Susana Marentes, Teresa Soto, Laura Leal y Stefania Inzunza. Mañana cumple años Manuel Verdugo. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... En los movimientos políticos del municipio empieza la proyección personal y de grupos para justificar del porqué pueden ser considerados y consideradas en aparecer lo mismo en boletas que en espacios pluris, esas son las más peleadas. En este reacomodo político, el PRI posiblemente mañana hará la toma de protesta de quien dará los rumbos del proceso electoral en Navolato para este 2024, después de que se defina quién va por el denominado Frente Amplio por México se pondrán a trabajar, dejaron buen número de votos con Rigo Mejía y le apostarán a dar una buena pelea... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter ahora X @jesvanpal, nos tomaremos dos semanas de vacaciones y regresamos, Dios mediante.