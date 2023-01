“Nunca dependas de alguien o de algo para ser feliz”... AGUINALDO LEONÍSTICO... Como cada año, los socios del Club de Leones Navolato se anotaron un diez y nota, realizaron su tradicional evento denominado Aguinaldo Leonístico. El objetivo es repartir cobijas, ropa, dulces y mucha alegría entre personas que viven vulnerablemente y que, a través de enlaces, los reúnen para hacerles entrega de dichos apoyos. Los niños son sin duda los que mas lo disfrutan. Arturo Alcaraz, presidente del organismo se mostró muy complacido con el éxito, ya que reunieron alrededor de 170 personas y no quedando conformes, otros apoyos serán canalizados de forma directa a domicilios ya detectados. Felicitaciones por este evento. Por cierto, algunos socios se preparan para ir a su junta de gabinete que será en La Paz y de donde además de informar de los avances en su plan de trabajo, también desarrollan estrategias para el segundo semestre, de cierre, de este período de servicio... BIKER FEST... Para los días 3, 4 y 5 de febrero se tiene proyectado realizar el encuentro anual de motos en esta zona del estado, buscando reunir a muchos amantes de este tipo de vehículos, no solo de la localidad sino de algunas otras ciudades del país y hasta del extranjero. Altata sin duda tiene muchos atractivos y los viajeros en motos recorren muchos parajes y saben disfrutar y adaptarse a lo que hay al momento de su estadía, por lo que seguramente será un gran evento... TORNEO BILLFISH... El Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Sinaloa, Javier Gaxiola Coppel anunció el primer torneo de pesca denominado Billfish Altata 2023, con lo que se busca impulsar el turismo y detonar las diferentes actividades de la localidad que puedan ayudar a la derrama económica del municipio. Emilia Guerra, Secretaria de Pesca de la entidad se sumó a este evento y que arropado por prestadores de servicio en Altata buscan impulsar el desarrollo a más alto nivel. El llamado de los organizadores es para hacer que este evento sea un detonante de crecimiento a partir de este año, seguro es uno de los muchos que habrán de realizar por lo que el trabajo de equipo con los prestadores de servicios, organizados y no, será clave para más acciones de este tipo. Los días 28 y 29 de este mes son los días para la salida a la pesca. La cuota de inscripción de los equipos tiene un costo de 15 mil pesos. Para mayores informes pueden llamar al teléfono 6677511919 o en Villas Tortugas, hotel Altata. Esperemos pues sea un éxito... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Lupita Chucuán, Joel Pérez, Socorro Espinoza de los Monteros, Perla y Lucero Medina, Bilma Lugo, Celina Godoy, Juan Carlos Avendaño, Marta Zazueta, Lupita Gutiérrez, Jesús Burgueño, Fabricio Urías, Lupita Madrid, Mariza Arciniega, Aracely Valencia, Fausto Mendívil, Liliana Avilez e Hilda Medina. Hoy cumple años Daniel López, Rosalba Castro, Renata Reyes, Toño Mora, Nacho Unzueta y Laura Sainz. Mañana cumplirá años Óscar Rico Soto. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... INTERÉS PÚBLICO... Los militantes de los diversos partidos políticos empiezan a moverse, esto ante la cercanía del proceso electoral. En espera que el PRI defina quién le entrará a dirigir el tricolor en la entidad, en el municipio algunos actores se reagrupan. Movimiento Ciudadano no deja de tener actividad ya notoria en la localidad. El PAS es un partido muy dinámico y presente en muchos sectores. El PAN ya tiene también objetivos que busca alcanzar. Morena no ha dejado de trabajar y en las diversas células o grupos internos, también están haciendo acciones notorias al exterior... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.