EN EXPANSIÓN... Alberto Montaño ha conformado un buen equipo humano con optimas instalaciones para dar servicio de rehabilitación física a quienes sufren de alguna afectación motriz. Con su marca que lleva su apellido ha estado creciendo en el mercado local y realizó un esfuerzo por abrir su primera sucursal, esta en la sindicatura de Villa Ángel Flores, La Palma y donde empieza a darse a conocer teniendo aceptación por la necesidad de muchas personas que requieren terapia profesional siendo esta clínica la opción ideal para los habitantes de la zona y de sus alrededores. Esperemos pues el éxito continué manteniendo la calidad en el servicio. Felicidades... CRECIMIENTO ECONÓMICO... Nuestro municipio necesita un impulso a la mejora de las finanzas a quienes habitan Navolato, la situación de una liquidez limitada no permite el desarrollo que requiere, creo, sin temor a equivocarme, que la sindicatura de Villa Juárez tiene más fluidez económica que nuestra ciudad, o hasta cualquier colonia de Culiacán. Muchos dirán que no hay atractivos para distraerse, pero no hablo que ocupamos plazas con cine, teatro u otros atractivos, simplemente que no hay el circulante suficiente para sostener movilidad en la alcaldía central en elementos basicos ya establecidos. Y si nos vamos Altata, que presumimos como la joya de la corona por el número de visitantes, las ventas no son permanentes en la semana y lo que se logra cuando hay, en su mayoría por los visitantes de Culiacán, también merma para crecer y hasta para sostenerse muchos de los negocios. Navolato ocupa fuentes de empleo mayores, ojalá quienes aspiran y otros que buscan reelección en los diversos cargos se apliquen en este tema que a todos afecta. No solo es querer a Navolato, hay que hacer algo por el y sus habitantes. Ocupar un cargo no es fácil, pero dar buenos resultados a la población, es más complicado... CÁRITAS TRABAJANDO... El grupo de apoyo social sigue aportando tiempo, amor, alimentos y ropa a muchos desprotegidos que por diversas circunstancias viven en situación económica vulnerable. Con apoyo de ciudadanía y algunos empresarios, este grupo de apoyo comunitario no para de trabajar entre la población local... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran aniversarios de vida como es el caso de Nacho Reyes, Chuchi Armenta, Susana Diaz y Juan Manuel Vergara. Mañana lo harán Alma Mendoza y José Luis Miller Valenzuela. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... El Partido del Trabajo tuvo sus movimientos a nivel estatal, la salida de su presidente, Leobardo Alcantar y eso permitió movimientos de algunas candidaturas que traían problemas como es el caso de Navolato. La candidatura a la presidencia se definió ya para José Mendoza y diputación local quedó para Mary Villegas. Ninguno había dejado de realizar campaña y los arreglos por fin se dieron para bien de los afines a sus candidatos. Por otro lado, Movimiento Ciudadano se quedó sin postular en Navolato para el cargo de la alcaldía, va solo por la diputación local. Y a una semana del debate que organizan las autoridades electorales para el próximo lunes, los candidatos y candidatas están en la ruta del ejercicio para mostrar conocimiento y habilidades de comunicar en la exposición de ideas, quienes lo sepan hacer y contestar cuestionamientos que deberían darse entre los candidatos creyendo en la participación de todos, aunque hay quienes aseguran, habrá ausencias, incluso hay hasta apuestas de quien no va, ya lo veremos...