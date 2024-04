“Ni la mejor evidencia convence a quien no quiere ser convencido”... CANACO CULIACÁN... María Guadalupe Zavala Yamaguchi hizo historia al ganar la contienda para asumir la presidencia de CANACO Culiacán, uno de los organismos de los empresarios que, con más de 90 años de fundación, es la primera vez que una mujer asume el liderazgo del organismo. Acompañada del Gobernador Rubén Rocha Moya, la navolatense juró trabajar fuerte para fortalecer este importante organismo comercial. Lupita está acompañada de un experimentado grupo de empresarios, afines a dicha institución, que se suman dispuestos a lograr las mejoras que propuestas. Por lo pronto el trabajo de filiación a nuevas empresas ya inició, los medios dan información de qué hacer para ser parte de este organismo. Además, ya se impulsan otras líneas de acción acordadas al llegar a la presidencia y que Lupita tiene claro para hacer destacar este período que inició fuerte. El auditorio estuvo llenísimo, familia, amigos, autoridades y empresarios, además de los medios de comunicación, se hicieron presentes para felicitar y desear el mejor de los éxitos a los cuales, desde esta redacción nos sumamos... CAÑERO CULTURAL... Dentro de la programación anual del movimiento denominado Cañero Cultural, este próximo 04 de mayo en el teatro del pueblo de la plazuela Vicente Guerrero, habrá de presentarse un nutrido grupo de artistas entre los que destaca la banda Abismo, como una de las estelares. La edición número dos del llamado Cañerock volumen dos, Juan Felipe Almada Ley, dará inicio a partir de las 5 de la tarde. Esperamos que los seguidores de este género asistan, habrá mucho que cantar y hasta bailar...DÍA ESPECIAL... Mañana se celebra el día del niño por lo que desde el fin de semana y hasta mañana la algarabía habrá de verse en los hogares, las escuelas y lugares para los reyes del hogar. Seguro los niños y niñas habrán de disfrutar de tan especial fecha y desde aquí les deseamos lo mejor... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Diego López, Eliazar Gutiérrez, Beatriz Jiménez, Tere Amador, Flérida Gastélum, Waldy Villaescusa, Flérida Félix, Carlos Daniel Gastélum, Lupita Mora, Ámbar Ceja, Elena Medina y Abril Moreno. Hoy cumplen años Juan Carlos Godoy y Karina Urías. Mañana festejará Ismene Acosta. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Las autoridades electorales en Navolato definieron que los debates para quienes aspiran a la presidencia municipal y diputación local quedaron para el próximo 13 de mayo en el salón Alameda Palace. Los organizadores están con todos los detalles para que todos los contendientes propongan sus ideas y permitan un debate entre ellos... El Partido del Trabajo sigue en discusión entre quiénes son los candidatos a la presidencia municipal y la diputación local. Al cierre de la edición seguía el tema, una fórmula respaldada por la autoridad electoral y la otra, por la libre o por lo menos, sin registro ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. El tema es más político que otra cosa, sigue en la lucha entre ambas partes y respaldos políticos de ellos, veremos quién gana. Por otro lado, Movimiento Ciudadano trae una crisis al interior, la candidata a la presidencia municipal no está realizando actividades y los rumores es que dejó la contienda, sin embargo, al cierre de la nota, no hay ningún comunicado al respecto, pero no está haciendo campaña, se espera que en estos días la presidencia de dicho partido defina lo que sucede y los ajustes que haría para contender por la alcaldía... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.