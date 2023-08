“Que nos una Navolato”... LOS BOMBEROS... Mañana es el Día Nacional de Bomberos y aunque son útiles todos los días del año, medio se les hace justicia en su día. Muchas veces ignorados por gobiernos municipales y/o estatales, la sobrevivencia financiera se da con una parte de una bolsa estatal que se asigna por el Congreso para bomberos en los municipios, los montos varían para cada uno. Aquí en Navolato por aportaciones de la junta de agua potable que el usuario al momento de pagar el agua hace y que la recaudación mensual a veces llega y otras no, y pocas veces lo que debe ser. Otra más, por el apoyo de algunos módulos de riego y, por último, el apoyo de algunas empresas. ¿Alcanza para sostener bomberos? No y menos cuando hay el interés de crecer y estar mas cerca de zonas con mayor afluencia como pudiera ser Altata o Villa Juárez y La Palma, por el número de habitantes de dicha zona y acceso a carreteras del estado. En los bomberos no hay colectas y tampoco alguna instancia estatal concentradora de recursos a quien acudir si en algún municipio, como aquí, no hay para el pago del salario de bomberos, el pago de la luz o diésel. Y sabe usted amable lector que la semana santa pasada estuvimos con elementos de bomberos, pero sin camión. Duramos dos semanas sin camión para atender una emergencia grave, había un móvil básico, pero camión no, ¿y les digo el motivo?, no había dinero para adquirirlo. Se buscaron opciones de ayuda y se logró uno por cooperación de empresas y patronato. Después, por gestiones ante el Gobierno del estado, se logró otro con el que se brinda apoyo para Altata cuando hay recursos para hacer eso. El motivo por el que comento esto, es para buscar el interés de usted, en este tema tan vital, porque de un accidente nadie estamos exentos y de que la lumbre nos llegue a casa o negocio menos. Y más vale tenerlos y no ocuparlos, que ocuparlos y no tenerlos. Imagine a Navolato sin bomberos, que tuvieran que venir los de Culiacán, no está muy lejos, pero en un incendio o una persona prensada, los minutos son vitales. Ojalá que mañana, que es el día de los bomberos, reciban de la población un agradecimiento por la labor que hacen las 24 horas del día, arriesgando lo más preciado, su vida, en muchos casos, por la nuestra. Mañana hay una misa de acción de gracias a las 8 de la mañana en la iglesia San Francisco de Asís y a las 10 de la mañana, en la estación de bomberos, un acto de reconocimiento para muchos unos tragahumos, para otros héroes sin capa. Felicitaciones para todos ellos y gracias por cumplir tan importante labor... 41 ANIVERSARIO... El próximo 27 de agosto se festejará el cumpleaños 41 de nuestro municipio y con ese número dejará de ser el municipio más joven de la entidad, el año entrante Juan José Ríos y El Dorado serán los nuevos municipios en la entidad. En estos 41 años hemos avanzado y retrocedido en muchos temas de desarrollo, pero lo que ha sido muy evidente, lamentablemente, que muchos son los optan por irse de nuestro municipio, no lo ven un lugar para vivir. La falta de oportunidades está obligando a ello. Otro tema grave, palpable y comentado, es la apatía social. Los que aquí vivimos nos falta más involucramiento por las mejoras de Navolato, que nos haga despertar, sumarnos y participar, aportando para hacer el cabio que requiere, la política no resuelve todo... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que festejan la vida como es el caso de Dolores Osuna, Javier y Sebastián Inzunza, Kenny Meza, Rogelio, Miguel y Dulce Godoy, Luis Acosta júnior, Luis Miguel Villalobos, Aída Cuevas y Manuel Verdugo. Mañana Pablo Jacobo y Esteban Valenzuela Muro. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... El PRI Navolato entró en la faceta hacia el 2024 con el cambio de dirigencia, asumiendo la presidencia Francisco Petris Ruiz y Vanessa Pérez Hernández de secretaria. Paola Garate tomó la protesta a quienes ya despachan en las oficinas del municipio. El evento tuvo mucha concurrencia de personajes importantes dentro del tricolor, tanto local como estatal. Además, la presencia de Lucy Calderón, presidenta del Movimiento Ciudadano local y Omar Quevedo, regidor panista, manda el mensaje que hay unión para las elecciones del próximo año en Navolato y empezar a operar, seguro en el PRI ya iniciaron ... Morena por su parte sigue moviéndose. Llevó a cabo la tercera consulta nacional foro “Proyecto de Nación” 2024-2030, con ello apuestan a seguir gobernando en el municipio y aportar votos al ámbito federal. Por cierto, la presencia de Ricardo Monreal, una de las corcholatas para la presidencia de México vino a Navolato y tuvo un nutrido foro que sobrepaso las expectativas de los organizadores... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter ahora X @jesvanpal, nos tomaremos dos semanas de vacaciones y regresamos, Dios mediante.