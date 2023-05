“Si no estás feliz con tu realidad, prueba hacer algo diferente”... GESTIÓN POLÍTICA... Desde hace poco más de 40 años que el seguro social de Navolato no ha recibido ninguna transformación de fondo y desde hace unos 10 años colapso su servicio, está mucho mejor el hospital en la sindicatura de Costa Rica que el que tenemos en el municipio, contando que ahora somos el segundo más visitado al tener la bahía de Altata. Diputados federales y locales van y vienen al igual que quienes ostentan la presidencia municipal en turno y el nosocomio en mención sigue empeorando y prueba de ello es desde su inundación cuando cae lluvia abundante, la ineficiencia del aire acondicionado y lo que es peor, no hay un espacio de especialidades en caso de emergencias. Una mayoría de navolatenses hace uso de estas instalaciones pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social y sabiendo que presta un servicio ineficiente, dicho por los derechohabientes y el mismo personal del hospital, es hora que no hay una mejora a las instalaciones y a la operación de sus servicios. Son muchos los que han ostentado el cargo de diputados y nomás no se logra nada. Pasó la oportunidad de hacerlo cuando todo era del tricolor y hoy que es Morena, pasa lo mismo, seguimos en espera de ver quién logra un cambio, posiblemente alguien lo use en la siguiente campaña que ya viene y que un logro de eso puede animar el voto. Lo que urge es que algún político arrope este proyecto que es urgente para Navolato, una emergencia de mediana magnitud y no se tiene el espacio para ello, siendo que, insisto, somos el segundo destino más visitado del estado. Que se haga por lo que aquí vivimos y por los que nos visitan... CAMPEÓN CONVOCADO... Hace unos días fue llamado Paúl Morales Bojórquez por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa quien lo enlistó en la preselección mexicana de lucha olímpica y se preparan para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en San Salvador. Ante dicha convocatoria, Paúl mantiene el ritmo con sus entrenamientos buscando realizar un excelente desempeño... PREPARANDO TIROS... Seguramente Paola Ramos Marentes sigue muy fuerte con los entrenamientos de tiro con arca, la fecha está próxima de los nacionales de la CONADE y la arquera navolatense es parte de la delegación Sinaloa y sabe que es una gran oportunidad para el rancking nacional y poder escalar a competencias internacionales hasta poder llegar los Juegos Olímpicos. El mejor de los éxitos para Paola y el resto de la delegación... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a Elvira Escamilla, Fernando Borraz, Saúl Montoya, Marco y Selene Morachis, Marcela Petris, José Luis Hernández e Ilianne Castro. Hoy cumplen años Renato Rubio y Ana María Soto. Una mención especial para Trinidad Espinoza. oriunda de Sataya, quien celebró 100 años de vida, motivo por el cual tuvo una amena celebración de amigos y familiares quienes dieron muchas alegrías en tan especial día. Felicidades a todos y felicidades para quien aquí escribe, con esta columna cumplo 29 años escribiendo de nuestro Navolato con esta columna semanal, gracias por leerme y permitirme compartir algo de mucho de ustedes... INTERÉS PÚBLICO... Alguna estrategia tendrá que implementar el municipio para poner orden al momento que los motociclistas se estacionan. Como sabemos son pocos los espacios que hay para estacionarse en el primer cuadro de la ciudad y los motociclistas, que ahora están en aumento, se estacionan sin orden y en cualquier espacio y al hacerlo libremente, sin un espacio asignado, llega el momento que en lugar de tres carros estacionados hay cuatro motos con tanta separación entre sí, que no permite aprovechar los espacios. En algunas ciudades, las zonas de estacionamiento público instalan espacios exclusivos para motos y bicicletas, previniendo precisamente estos problemas de las ciudades... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana Dios mediante.