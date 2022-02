Al Son de Navolato

“Las oportunidades tienen fecha de caducidad”... POR CASARSE... El próximo 19 de marzo contraerán nupcias Alejandra Madrigal y Javier Humberto Echavarría, por lo que se encontrarán en el altar del templo de Santa Inés para recibir la bendición religiosa de la ley de Dios y de ahí, trasladarse a un exclusivo salón de la capital. Sin descuidar los preparativos, ya las despedidas de soltera empezaron para la novia. La primera fue en Los Cabos, a donde se trasladó con 10 amigas, quienes disfrutaron de hermosos paisajes bañados por el Sol y el mar de Cortés, seguramente muchas anécdotas vivieron que estarán vigentes en ellas por muchos años. Y también, el próximo 19 de febrero habrá otra reunión femenil en Navolato y dentro del comité organizador destacan las mamás de los novios, Lorena Camacho y Patricia López Ramírez, quienes están ya con los detalles de ese evento y ayudando en los demás preparativos... SUCURSAL NAVOLATO... La pandemia, como saben, ha cambiado muchas cosas por lo que cada uno ha estado viviendo cambios y desarrollar la capacidad de reinventarse de modo tal de emerger con nuevas formas para alcanzar los objetivos trazados, no solo las personas, también las instituciones están echando mano de ello. Esto lo comento porque hace unos días Verónica de León, directora general de la fundación Déjalos Ir con Amor expresó que no ha perdido el objetivo de abrir la sucursal Navolato y de esa forma, contribuir con talleres y charlas que pueden ayudar a las personas en muchos temas. Posiblemente este año se consolide este proyecto que desde hace un par de años se ha buscado abrir, pero la pandemia interrumpió el proceso, pero nuevamente se reiniciaron para que este 2022 pueda darse la anunciada apertura... AGUINALDO LEONÍSTICO... El próximo sábado 19 de febrero se hará el aguinaldo leonístico, una actividad muy tradicional, sello del Club de Leones de Navolato. Antonio Mora, presidente del organismo, junto a los socios, sumados también los jóvenes del Club Leo, darán los apoyos a las personas beneficiadas este año, habitantes muchos de zonas vulnerables de la localidad. También han estado muy activos en apoyos directos a personas que por diversas situaciones de vida solicitan un apoyo económico a los que la directiva leonística ha estado entregándolos, buscando en todo momento sumarse y ayudar. Por cierto, los socios de este club ya definieron a quién sustituirá, al concluir el periodo de Antonio Mora, quedando la figura de Jesús Arturo Alcaraz, por lo que el también ex gobernador del distrito B-9 entró ya en el tema de capacitación y de conformación de su mesa directiva... DÍA INTENSO... Por la fecha de hoy, para muchos es un día de mucho color, de emociones, olores, regalos, ventas, expresiones de amor y amistad. Sin duda el 14, además del amor lo que más se ve son las compras y ventas. Aunque muchos, seguramente desde el fin de semana celebraron, ya que es lunes y para muchos el inicio de semana los agarra cansados, otros no permitirán que el día impida disfrutarse como se debe con quien cada uno quiere. Hoy pásenla de lo mejor, pero busquen estar así, todos los días, solos o acompañados, primero amor a ustedes para que tengan y puedan compartir... FESTEJAN ANIVERSARIO... Rocío Tamayo y Rafael López celebraron 37 años de matrimonio, que con altas y bajas han mantenido fuerte, como ejemplo para sus hijos y todos disfrutando del fruto de eso, la familia. Felicidades a los esposos y a los hijos... FELIZ CUMPLEAÑOS... Jaime Rico, Margarita Ide, Cecy López, Rocío Barrón, Alejandra Urías, Víctor Godoy, Ramón González, Dora María Beltrán, Jorge Luis López, Juan Pablo Sicairos, Alma Chu y Armando Bueno. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.