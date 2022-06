Al Son de Navolato

“La honestidad siempre deja cerca a las personas adecuadas”... DESTACADA NAVOLATENSE... La joven de 16 años, Arlethe Alexandra Zazueta Moreno se convirtió en la primera navolatense en ganar la medalla de bronce al participar en el mundial Infomatrix World Finals 2022. Oriunda de la sindicatura de San Pedro, Navolato ha enfocado sus estudios en la ciencia y logró ya destacar.

Arlethe Alexandra fue una de las dos representantes de la delegación pacifico de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología al participar en la edición 19 del evento Infomatrix World Final 2022 que se llevó a cabo en Ciudad de Guadalajara Jalisco. La joven presentó un proyecto denominado repelentes naturales para moscos, una situación que aqueja a lugares como el nuestro y está alternativa natural hizo que fuera acreedora a la medalla de bronce. participando con jóvenes procedentes de Colombia, Estados Unidos, China, Azerbaiyán, Bolivia, Ecuador, Bosnia, Brasil, Guatemala, España, Rumania, Pakistán, Indonesia, entre otros. Un precedente muy importante para para la juventud y para las autoridades en todos los órdenes, de focalizar e impulsar a los jóvenes en muchas áreas donde tienen mucho que aportar. Una felicitación para Arlete Alexandra, sus papás, la escuela y maestros, ese equipo ha impulsado a la joven en esta faceta en la que, si sigue, podrá seguir cosechando éxitos y seguro, la sociedad aportes... VILLA JUÁREZ... La transformación de la sindicatura más grande del municipio y la más poblada, más que la misma alcaldía, sigue con acciones de mejora, por lo que se suman muchas organizaciones aunadas a las que mueve fundación Cárdenas, en este caso el club juvenil de Rotaract, que esta sindicatura ha estado muy activo. La obra rotaractiana fue en el rescate del espacio público, el andador Ricardo Tamayo en pleno centro de dicha sindicatura. Se embelleció con un mural que ahora luce y que también anima a embellecer más sectores de dicha localidad... PRESENTARÁN LIBRO... Desde Navolato escribo es el nombre del libro que se presentará el próximo 17 de junio en el patio del Ayuntamiento. La nueva edición de Pablo Jaime Sáinz se suma a la lista de literatura navolatense que el autor ha ido publicando en su aporte natural. El día de la presentación será amenizada por Rondalla Tahue y The Classics, todo a partir de las 19:00 horas. Evento abierto al público... MUY AGRADECIDOS... Larissa Cárdenas y Juan Manuel Cordero están dichosos al tener entre sus brazos a su fruto de amor, una bella niña que llegó a sus vidas y que llevará por nombre Melinda. Los nuevos papás no caben de la felicidad, sentimiento del que también gozan el resto de los familiares. Seguro el recién estrenado papá escribirá alguna canción para su nueva musa. Felicidades... MODELAJE VARONIL... Víctor Hugo Cháidez, director de la marca Mr.National & Petit en Sinaloa, lanzó la convocatoria para el concurso de este año, en busca de la sustitución de José Luis Salazar, quien representó a la entidad y ahora porta el título nacional de Mr. National & petit México 2021 y con el que competirá representando a México en octubre del presente año, en Panamá, donde se hará esta competencia internacional. La plataforma para encontrar a los nuevos representantes de la entidad que se hará en septiembre, ya abrió las inscripciones a los interesados. De los 18 municipios ya hay cuatro interesados en representar a Sinaloa, pronto veremos quiénes lo harán por el nuestro...