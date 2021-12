Al son de Navolato

“Hay que procurar dejar bonitos recursos en las personas”... MERECIDO HOMENAJE... La segunda temporada de la Liga Infantil y Juvenil de Beisbol de Navolato se inauguró el sábado con un homenaje a Fabricio Urías. El también licenciado en Ciencias de la Comunicación tiene un gran historial de apoyo al deporte, en su práctica, mánager, entrenador o difusión de este deporte en los medios de comunicación, donde ha ejercido su carrera de periodismo. Para él y su familia, sin duda, fue un acto de mucha emoción lo vivido en este evento donde se reunieron 21 equipos en diferentes categorías y organizado por el presidente del circuito Sergio Plata con el apoyo de autoridades locales del ámbito deportivo... BELLEZA NAVOLATENSE... Deysi Unzueta Cázarez representó orgullosa a su tierra en el concurso Mexicana Universal Sinaloa emisión 202,1 donde obtuvo la suplencia de Christel Ortiz, quien fue la ganadora. Deysi lució regia, guapísima, feliz, disfrutando enormemente de este sueño que hizo realidad, participar representando a su tierra. Se condujo profesional en el escenario y de cerca lució su belleza interna y externa por lo que estuvo vigente y aunque no obtuvo la corona, si logró ser de las favoritas para ganar por lo que seguramente, la vida le abrirá nuevos objetivos en este ámbito. Felicitaciones... PARTICIPACIÓN CIUDADANA... Hoy se inaugura en la comunidad de El Bledal un arco que dará la bienvenida a todos los que visiten este sector de nuestro municipio. Para la realización de esta obra se solicitó el apoyo de muchos oriundos que, por alguna situación de vida, abandonaron la comunidad, pero unieron esfuerzos en un grupo que denominaron los hijos ausentes de El Bledal, y que hoy da frutos con esta primera de muchas obras que seguro impulsarán. La inauguración será a partir de las 16:00 horas, Habrá música, convivencia con los cuidados recomendados y el corte de listón de esta obra que es lidereada por Miguel Antonio Zavala, Jacqueline González y Rocío Zazueta, pero detrás, hay otros hombres y mujeres que unieron esfuerzos para la cristalización de esta primera actividad. Es un gusto saber que la población se sabe organizar y hacer comunidad, que hay ganas de ayudar al entorno y que con lo que cada uno pueda sumar, es ayuda y avanzamos como sociedad. Felicitaciones a los impulsores, a todos los participantes y a la misma comunidad porque este fruto es recogido al haber formados hombres y mujeres de buena voluntad. Felicidades... CRUZ ROJA... María Elena Urías, después de dos años dirigiendo, se ratificó como presidenta del patronato de la institución en nuestro municipio, hace unos días tomó protesta acompañada de Ángel Durán como secretario y tesorero Flor María Cháidez. La vicepresidencia recayó en Olga Téllez. También otro grupo de ciudadanos se integraron al comité. En este acto Amado Celis asumió la presidencia del patronato en la sindicatura de Villa Benito Juárez la zona en nuestro municipio donde más habitantes hay según el último censo del INEGI. Seguir trabajando para la institución y que esta siga sirviendo a la comunidad local y a quienes nos visitan. El mejor de los éxitos... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicitamos a los que celebran un año más de vida como es el caso de Mela Montaño, Giancarlo Rivera, Juan Manuel Cordero, Yadhira Villegas, Massiel Meza, Óscar García, Sandra Cabanillas, Patsy Urías, Sara Patricia García, Martha Zazueta, Martha Gabriela Villegas, Jaime Olivas y Heidi Uriarte. Hoy cumplen años Érika Seamanduras, Óscar Rico Urrea, Julio Apodaca Rivera, Stefy Unzueta y Conchita Rivera. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Hace unos días, Miguel Calderón Quevedo asumió la coordinación general del Consejo Estatal de Seguridad Pública como nuevo coordinador general de este organismo. Su nombramiento como consejero ciudadano propietario fue otorgado por el Gobernador Rubén Rocha Moya... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores, por el momento me despido, no sin antes desearles que disfruten con los suyos de la llegada de la Navidad y recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 667 759 8111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal. Hasta la próxima semana, Dios mediante.