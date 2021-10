Al son de Navolato

“Dicen que hay que tener la mente con pensamientos positivos porque no facilita a que lleguen las enfermedades. Hay que ponerlo en práctica” ... BAILARINA GANADORA... Nuevamente la joven Mariana Cháidez García obtuvo el primer lugar en el concurso Ballet Festival Guadalajara, alcanzó la medalla de oro en la categoría F y también y adquirió la estatuilla, al conseguir el puntaje más alto de toda la competencia, en la cual tuvieron participación un total de 90 participantes.

“Dicen que hay que tener la mente con pensamientos positivos porque no facilita a que lleguen las enfermedades. Hay que ponerlo en práctica” ... BAILARINA GANADORA... Nuevamente la joven Mariana Cháidez García obtuvo el primer lugar en el concurso Ballet Festival Guadalajara, alcanzó la medalla de oro en la categoría F y también y adquirió la estatuilla, al conseguir el puntaje más alto de toda la competencia, en la cual tuvieron participación un total de 90 participantes. Estilo, técnica, figura, fueron algunas de muchas características que sobresalieron de la navolatense, que con esa pasión que siempre ha tenido le ha permitido siempre destacar como la mejor y aquí están nuevamente los resultados y detrás de esa entrega está quien le orienta, su maestra Claudia Bandín y su escuela de ballet Danstudio en nuestra capital. A su llegada al aeropuerto, Mariana fue recibida por la familia, autoridades y amigos quienes le felicitaron por este primer lugar. Nos sumamos a la felicitación deseando que siga mostrando esa pasión por esta disciplina... GANA COMPETENCIA... Hace unos días se llevó a cabo la competencia varonil denominada Mr. National & Petit México en la emisión 2021 y en la representación de nuestro estado fueron designados dos navolatenses, José Luis Salazar y Martín Wong, para el concurso Mr. National donde obtuvo el primer lugar y Martín, para la competencia Petit México, quien obtuvo el tercer lugar. El evento se desarrolló en Tuxpan, Jalisco, reuniendo a jóvenes de diferentes estados del país. El concurso mostró personalidad, capacidad, creatividad entre otras características que los participantes mostraron al jurado en ambas disciplinas y donde se obtuvieron los resultados antes compartidos. José Luis, quien fue el ganador iniciará una preparación ardua, física y mental, para representar a México en el concurso internacional, que reúne a jóvenes de América, Europa y Asía buscando obtener el primer lugar. Durante el año, José Luis también tendrá agenda para eventos en el país participando en eventos altruistas, deportivos, de moda y belleza. Los jóvenes, además de ganar algunos premios, también obtienen capacitación en muchos temas que ayudan a su formación en muchos sentidos para este y otros proyectos de vida. Hace unos días, después del logro, se reunieron en el restaurante La Estación donde se ofreció una rueda de prensa para compartir la experiencia, los resultados y lo que sigue para ambos jóvenes en el camino del modelaje y la belleza y más para José Luis quien tiene la banda nacional para dar continuidad en ese tema. Después de esa reunión con medios y allegados a José Luis y Martín, se hizo un recorrido por algunas calles de la ciudad para mostrar a los ganadores y compartir con ellos esta alegría. Detrás de este logro hay un equipo humano que preparo a los jóvenes en muchas disciplinas que al igual que algunos patrocinadores, coadyuvaron con José Luis y Martín, entre ellos Hugo Cháidez, que como entrenador en los temas afines al concurso permitieron con la entrega de los jóvenes a ganar los espacios ya mencionados. Vaya para José Luis y Martín el mejor de los éxitos y una felicitación a todo el equipo detrás de ellos... EN ÓPERA... El tenor José Manuel Chu sigue pisando escenarios, en algunos estados del país, teatros empiezan abrir sus puertas por lo que los artistas ya están acercándose a su público a través de su talento. José Manuel recientemente se presentó en Culiacán, en los festejos de su aniversario y los aplausos de los asistentes le reconocieron su talento y pronto hará otra presentación para ese público que lo sigue en Sinaloa... FORTALECIENDO MARCA... Hace unos días tuve la oportunidad de ver una entrevista virtual de Rodrigo Amador, quien compartió la experiencia que tiene detrás de su marca de bicicletas Raudor y cómo ha ido mejorando su imagen manteniendo y haciéndola crecer en el mercado. Con pasión pedalea y sigue vigente. Felicitaciones... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicitamos a los que celebran la vida como es el caso de Alejandra Madrigal, Jorge Seamanduras, Héctor Angulo, Víctor Abel Castro, Isaac Jacobo, Berenice Acosta Juan José Villalobos, Paty Ramos, Olivia y Yolanda Bojórquez. Hoy cumple años Heidi Torres, Panchita Beltrán, Francisco de Anda, Pedro Leal, Claudia García y Carlos Iván Almaral. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores, por el momento me despido, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 667 759 8111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal. Hasta la próxima semana, Dios mediante.